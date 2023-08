Camping exceptionnel en France : Pas d’alcool autorisé, on trinque avec du Coca !

Situé en Ardèche à deux heures en voiture de Lyon, le camping Coopératif de la Croix Bleue se démarque notamment par l’interdiction stricte de la consommation d’alcool sur son terrain. Si cette mesure peut sembler restrictive pour certains campeurs en quête de déconnexion totale, elle offre néanmoins aux personnes désireuses de se reposer en toute sérénité un cadre propice à la détente sans la tentation de l’alcool. Cette initiative originale permet à chaque vacancier de vivre leur expérience de camping comme ils l’entendent, qu’ils soient en quête de fiesta ou de calme et de ressourcement. En bref, le camping de la Croix Bleue attire surtout ceux et celles qui recherchent des vacances apaisantes et une communauté de campeurs solidaires et bienveillants.

Un camping associatif sans alcool pour une pause vacances « sans tentation »

Depuis 1972, le camping associatif de la Croix Bleue à Vernoux-en-Vivarais (Ardèche) propose une expérience unique en France : des vacances sans alcool. Les campeurs s’engagent à ne pas consommer d’alcool durant leur séjour pour offrir une pause « sans tentation » aux anciens alcooliques. Ce camping permet également à ceux qui sortent de leur addiction de partir en vacances à moindre coût pour 150 euros la semaine pour deux personnes.

Tous les vacanciers y sont les bienvenus

Les vacanciers en général peuvent également profiter de ce camping, même s’ils ne sont pas au courant de la fameuse règle d’or dès leur arrivée. Dans la plupart des cas, ils acceptent tranquillement les conditions du camping, mais dans le cas contraire, les personnes récalcitrantes sont en général des femmes, selon le responsable du camping.

Jeux de boules, repas conviviaux et repos

Le camping de la Croix Bleue est géré par une association d’entraide et peut offrir une oreille attentive aux campeurs qui en ont besoin. Le camping propose une variété de jeux et d’activités, notamment des jeux de boules, des repas conviviaux et le repos. Les campeurs peuvent également profiter des attractions touristiques de la région, comme le lac, la piscine municipale, le cinéma, les restaurants et les sorties nature de l’Ardèche. Les campeurs reviennent chaque année de toutes les régions de France, mais également parfois d’Allemagne et des Pays-Bas.

Besoin de soutien pour continuer cette expérience unique

Le camping associatif de la Croix Bleue a besoin de soutien pour continuer de proposer cette offre unique. Bien qu’il ait le soutien de la commune et du département, il n’a toujours pas l’agrément pour accepter les chèques vacances, ce qui peut freiner les réservations et donc les rentrées d’argent. Le camping serait ravi de recevoir un petit coup de pouce. Toutefois, l’équipe continue d’accueillir les campeurs avec sourire et bonne humeur, jusqu’à fin août.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA