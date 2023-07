Calculer la surface habitable : pièces clés et méthode !

Définition de la surface habitable

La surface habitable est définie par le Code de la construction et de l’habitation ainsi que par la loi Boutin. Elle correspond à la superficie totale d’un logement, exprimée en mètres carrés (m²), après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, embrasures de portes et fenêtres. Pour qu’une pièce soit considérée comme habitable, elle doit faire au moins 9m², avoir une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m et être fermée et correspondre à un usage de vie. Ainsi, il est possible d’augmenter la surface habitable d’une maison avec une extension latérale, un agrandissement de maison, etc.

Différences entre la surface habitable et la superficie Carrez

Il est important de distinguer la surface habitable de la superficie Carrez. La superficie Carrez concerne uniquement les lots en copropriété et prend en compte toutes les surfaces ayant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, qu’elles soient habitables ou non. Contrairement à la surface habitable, elle inclut également les combles non aménageables, les caves, les garages, etc.

Les pièces qui comptent dans le calcul de la surface habitable

Pour déterminer la surface habitable d’un logement, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Les principales pièces qui sont généralement incluses dans le calcul sont les chambres, le salon et la salle à manger, la cuisine, les bureaux, les salles de bains et toilettes. Ces pièces font partie de la surface habitable.

Pièces généralement exclues

Certaines pièces ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface habitable, notamment les combles non aménageables, les caves et sous-sols, les garages et parkings, les patios, les loggias, les terrasses, balcons et vérandas. Il est courant de commettre l’erreur d’inclure la véranda dans la surface habitable.

Comment calculer la surface habitable

Pour mesurer et calculer la surface habitable d’un logement, suivez ces étapes :

Prenez les dimensions (longueur et largeur) de chaque pièce à l’aide d’un mètre ruban ou d’un laser. Multipliez la longueur par la largeur pour obtenir la superficie de chaque pièce en m². Additionnez toutes les surfaces obtenues pour obtenir le total de la surface habitable.

N’oubliez pas de déduire les surfaces occupées par les murs, cloisons et autres éléments non habitables mentionnés précédemment.

L’impact de la surface habitable sur le prix de location ou d’achat

La surface habitable a une influence directe sur le prix d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une location ou d’un achat. Plus la surface habitable est grande, plus le prix au m² sera élevé. Il est donc essentiel de connaître cette mesure pour comparer correctement les offres immobilières entre elles.

Erreurs courantes lors du calcul de la surface habitable

Lorsque vous calculez la surface habitable, veillez à éviter ces erreurs courantes :

Ne pas prendre en compte l’épaisseur des murs et des cloisons. Oublier de déduire les embrasures de portes et fenêtres. Inclure des pièces qui ne doivent pas être comptabilisées, comme les caves ou les garages.

En étant attentif à ces points, vous obtiendrez une mesure plus précise de la surface habitable.

En somme, comprendre ce qui constitue la surface habitable et savoir comment la calculer est crucial pour faire un choix éclairé lors de l’achat ou de la location d’un bien immobilier. Utilisez ces informations pour mieux évaluer les offres disponibles sur le marché et trouver le logement qui correspondra parfaitement à vos besoins et à votre budget.