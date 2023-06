CAC 40 : Edenred, créateur du ticket-restaurant, intègre l’indice phare de la Bourse de Paris

Des modifications sont à prévoir au sein du CAC 40, l’indicateur principal de la Bourse parisienne.

Le CAC 40 représente l’indice boursier de la Bourse de Paris et met en avant les plus importantes sociétés françaises cotées sur les marchés financiers. Un changement est prévu pour le 16 juin, avec l’entrée d’une entreprise et la sortie d’une autre.

Franceinfo : Quel est le processus de décision ?

Isabelle Raymond : Un comité scientifique indépendant d’Euronext, responsable de la gestion de la Bourse, décide des entrées et des sorties lors d’une réunion trimestrielle. Plusieurs conditions doivent être remplies : être coté à la Bourse de Paris avec au moins 20% d’actions disponibles à la vente, avoir une valeur estimée d’au moins 9 milliards d’euros et présenter une complémentarité avec les autres entreprises déjà présentes dans l’indice. Le CAC 40 doit refléter un portefeuille diversifié et représentatif de l’économie française pour attirer les investisseurs.

Un changement est-il prévu prochainement ?

Oui, et cela fait près de deux ans qu’aucun changement n’a été effectué depuis septembre 2021. La période du Covid et les difficultés économiques ont vraisemblablement empêché toute modification de l’indice. Cependant, la société qui va intégrer le CAC 40 a profité de la situation liée au Covid et des transformations subies par les entreprises. Il s’agit d’Edenred, spécialiste des titres-restaurant, qui est devenu un géant des chèques-cadeaux de toutes sortes, proposés sous forme numérique par les entreprises à leurs employés. Anciennement filiale du groupe hôtelier Accor, Edenred connaît une croissance constante et est aujourd’hui valorisé à plus de 15 milliards d’euros. Non seulement l’entreprise intègre le CAC 40, mais elle se hisse directement à la 32e place, juste devant Carrefour.

Qui Edenred remplace-t-il dans le CAC 40 ?

C’est Vivendi, un pilier du CAC et ancienne Générale des Eaux, présent dans l’indice depuis sa création en 1987, qui cède sa place. Ses activités ont été divisées en plusieurs entités, avec notamment la musique cotée à Amsterdam. Le groupe, contrôlé par Vincent Bolloré, est aujourd’hui valorisé à moins de 10 milliards d’euros. Certains estiment qu’il est largement sous-évalué, mais il quitte néanmoins l’indice phare de la Bourse de Paris.