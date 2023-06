Buzz assuré : festival graffiti envahit vie rurale !

Les 17 et 18 juin 2023 furent deux jours mémorables pour la petite commune de Bort-Les-Orgues, située au cœur du Limousin. En effet, c’est à cette occasion qu’eut lieu le tout premier festival de graffitis intitulé « Bort fait l’mur ». Ce rendez-vous culturel représentait bien plus qu’une simple exposition de talents artistiques urbains, il symbolisait avant tout l’ouverture d’une petite ville limousine de 2700 âmes à la culture urbaine. Durant ces deux jours, les rues de Bort-Les-Orgues se métamorphosèrent en de véritables tableaux vivants, où les couleurs vives et les motifs variés des œuvres murales venaient habiller les façades des bâtiments. C’était comme si la ville elle-même prenait vie, vibrant au rythme des bombes de peinture et des pinceaux des artistes. Les graffeurs, venus des quatre coins de la région et même au-delà, rivalisèrent de créativité pour exposer leur art au grand jour. Les passants, curieux et émerveillés, déambulaient dans les ruelles étroites de Bort-Les-Orgues, captivés par cette explosion de couleurs qui rehaussait le décor naturellement charmant de la commune. Les 2700 âmes qui composaient cette petite ville laissaient transparaître leur fierté, honorées d’accueillir cet événement artistique d’envergure. Car il faut dire que Bort-Les-Orgues, paisible recoin de la campagne limousine, ne s’était jamais tant animé que lors de ce festival de graffitis. La culture urbaine investit les lieux, brisant les codes et les préjugés, pour offrir un spectacle visuel aussi inédit que surprenant. Et c’est ainsi que, durant ces deux jours de juin 2023, Bort-Les-Orgues devint le théâtre d’une vibrant explosion artistique, où les limites entre l’art et la vie quotidienne s’effaçaient pour laisser place à une harmonie urbaine sans précédent. Un événement emblématique, indéniablement gravé dans les mémoires des habitants de cette paisible petite ville limousine.

La première édition du festival de graffitis « Bort fait l’mur » s’est déroulée les 17 et 18 juin 2023 à Bort-Les-Orgues. Plongez-vous dans cette expérience urbaine unique au cœur d’une petite ville limousine de 2700 âmes.

Lorsqu’il a eu l’idée de créer un festival de graffitis à Bort-Les-Orgues, Cédric Gay était loin d’imaginer le succès que cela rencontrerait. Il est vrai que cette petite ville de 2700 habitants est plus connue pour son barrage que pour la culture urbaine qui y émerge désormais.

Le week-end du 17 mai 2023, le festival « Bort fait l’mur » a réuni une vingtaine d’artistes et fédéré 60 à 80 partenaires. Le succès de cette première édition a incité les organisateurs à prévoir une seconde édition l’année prochaine, dans l’espoir que cette aventure culturelle perdure.

Un graffeur en herbe

•

© F3 Limousin

L’enfant prodige

Natif de Bort-Les-Orgues, Cédric Gay a vécu dans cette petite ville jusqu’à l’âge du lycée. Par la suite, sa curiosité l’a poussé à découvrir le monde du graffiti à Toulouse.

Il est revenu à Bort-Les-Orgues il y a deux ans, accompagné de sa compagne. Aujourd’hui, il vit de son art en embellissant des maisons, en animant des ateliers dans les centres de loisirs et en créant des enseignes pour les entreprises.

Dans une maison pour enfants, je ferai surtout des personnages de dessins animés. La décoration me pousse à sortir de ma zone de confort. Cédric Gay, artiste graffeur

Le festival à l’honneur

Le graffiti est une forme d’expression encore méconnue en dehors des grandes villes. Pour Cédric Gay , « C’est génial de proposer cela aux jeunes du coin. Cela leur permet de s’ouvrir à une culture que j’aurais aimé découvrir il y a 10 ou 15 ans ».

Une vingtaine d’artistes venus de toute la France ont participé au week-end du festival « Bort fait l’mur » à Bort-Les-Orgues. Parmi eux, Apashe, originaire de Marseille, souligne : « Lorsque nous sommes dans les grandes villes, nous sommes souvent soumis à un rythme effréné en raison parfois de graffitis illégaux. Ici, nous avons davantage le temps de nous exprimer ».



Un graf réalisé dans le cadre du festival

•

© F3 Limousin

Il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux. Valery Dagot a découvert l’art du graffiti il y a seulement un an, et ce festival représente pour lui une première expérience : « C’est un ami qui travaille avec moi, un graffeur de longue date, qui m’en a beaucoup parlé. Il m’a fait découvrir progressivement cet univers et j’ai ressenti le besoin d’essayer, à presque 50 ans ».

Ce week-end, les graffeurs ont réussi à métamorphoser un espace de 450 m². Les fresques réalisées seront visibles pendant un an, jusqu’à la prochaine édition du festival.

Et qui sait, l’année prochaine, peut-être obtiendront-ils l’autorisation de redécorer le plus grand mur de Bort-Les-Orgues : celui du barrage ?