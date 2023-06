Bruno Podalydès affronte les difficultés du marché immobilier – « Waouh ! »

Cette semaine, découvrez les nouvelles sorties en salles présentées par Thierry Fiorile et Matteu Maestracci : le film « Wahou ! » réalisé par Bruno Podalydès, ainsi que les œuvres projetées lors de la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, le tout dans une sélection de cinémas choisis.

Wahou ! de Bruno Podalydès : une comédie au charme suranné

Dans « Wahou ! », Bruno Podalydès, en tant qu’acteur-réalisateur, donne vie à un tandem d’agents immobiliers composé de lui-même et de Karin Viard. Les deux personnages, désenchantés et même dépressifs, font visiter des propriétés à leurs clients dans le fameux « triangle d’or de Bougival », situé dans les Yvelines. Parmi les lieux visités, il y a notamment une maison occupée par un couple grincheux, incarné par Sabine Azéma et Eddy Mitchell. Tout au long du film, on rencontre divers acheteurs potentiels aux styles et personnalités variés.

« Wahou ! » adopte la structure d’un film à sketches, ce qui peut expliquer son inégalité. Certaines séquences sont très drôles, comme celle, brève et muette, avec Denis Podalydès, le frère célèbre du réalisateur. Toutefois, cette comédie à l’ancienne, typique de l’univers décalé de Bruno Podalydès, dégage un charme désuet et une certaine mélancolie. Le personnage de l’agente immobilière, récemment veuve, interprétée par Karin Viard, en est un bel exemple, et l’actrice n’avait pas été aussi convaincante depuis longtemps.

La Quinzaine des Cinéastes en salles

Jusqu’au 18 juin, le Forum des Images à Paris et de nombreuses salles en région (Aix, Grenoble, Lyon, Marseille, Orléans, Rennes, Strasbourg, Toulouse, etc.) projetteront les 19 films sélectionnés par le nouveau délégué général, Julien Rejl, pour la Quinzaine des Cinéastes. Comme chaque année à Cannes, on retrouve dans cette sélection des films qui auraient pu figurer dans la compétition officielle.

Parmi les œuvres à ne pas manquer, on peut citer « Le Procès Goldman » de Cédric Kahn, un superbe film de procès inspiré de l’histoire vraie de Pierre Goldman. Figure de l’extrême gauche française des années 1960 et 1970, ce dernier a été condamné à la perpétuité, puis rejugé en 1971, pour le meurtre de deux pharmaciennes à Paris. Il nie farouchement ces crimes, tout en admettant d’autres braquages. Le jeune Georges Kiejman défend cet homme complexe, à la fois militant et voyou. Arthur Harari et Arieh Worthalter forment un duo remarquable. Le film sortira dans toutes les salles le 27 septembre.

On pourra également découvrir le nouveau film de Michel Gondry, « Le Livre des solutions », porté par un excellent Pierre Niney. Bien que l’histoire soit plus autobiographique et inconfortable que comique, les occasions de rire sont rares au cinéma ces derniers temps. Rappelons que c’est « Un Prince » de Pierre Creton qui a remporté le prix cette année.

Pour en savoir plus sur la Quinzaine des Cinéastes en salles, rendez-vous sur leur site.