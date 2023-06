Brexit – Sept ans après: Britanniques déçus, « Rien de ce qu’on nous avait promis »

Au cours de l’année 2016, le peuple britannique a choisi de quitter l’Union européenne avec un vote de 52% en faveur de cette décision. Cependant, depuis ce moment-là, beaucoup de personnes ont exprimé leur désarroi et leur repentir face à ce choix. Désormais, selon certains sondages, on estime que 60% des citoyens du Royaume-Uni voudraient annuler cette décision et réintégrer l’UE.

En juin 2016, les citoyens britanniques ont voté avec une courte majorité (52%) pour quitter l’Union européenne. Le Brexit est donc devenu effectif en janvier 2021, après une période de transition dite de transition. Cependant, il ne fonctionne pas comme prévu et 60% des Britanniques souhaitent revenir dans l’Union européenne, selon un sondage publié la semaine dernière. Les enquêtes d’opinion vont dans ce sens depuis des mois. On peut confronter les arguments de la campagne pro-Brexit à la réalité sept ans plus tard pour constater que, pour le moment, c’est un échec.

L’immigration, un fiasco

Avec le Brexit, le Royaume-Uni devait reprendre le contrôle de ses frontières, mettre fin à la passoire de l’espace Schengen et réduire le solde migratoire, c’est-à-dire la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, à moins de 100 000 personnes par an. En 2022, ce total atteint 606 000, un record. Les traversées illégales de la Manche, sur lesquelles s’entassent des immigrants au péril de leur vie, ont également atteint un record, avec plus de 45 000 personnes l’année dernière.

Économiquement, des contrats mais pas assez

Le Royaume-Uni devait quitter le marché unique européen et ses règles pour conclure des accords de libre-échange majeurs et développer ses relations commerciales à l’étranger. Après le Brexit, des accords ont été signés avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande, et des négociations sont en cours avec l’Inde, Israël et le Mexique. Cependant, l’accord avec l’Australie, le plus grand de ces pays, ne représente que 0,08% du PIB britannique, tandis que la perte à long terme de la sortie du marché commun européen est estimée à 4%.

La santé publique, un naufrage

Les auteurs de la campagne pro-Brexit avaient promis d’investir 350 millions de livres sterling par semaine dans le NHS (l’hôpital public) au lieu de les donner à l’Union européenne. Ils admettent aujourd’hui que cette promesse était mensongère. Sept ans plus tard, le NHS se trouve dans une situation encore pire, en partie parce qu’il ne peut plus compter sur la main-d’œuvre européenne. En juin 2016, lorsque le Brexit a été voté, près de quatre millions de patients attendaient des soins. Aujourd’hui, ils sont près de 7,5 millions.

Quelques avancées symboliques

Le Brexit a permis quelques bénéfices mineurs, notamment dans certains secteurs de l’agriculture, des bars et des hôtels. Les employeurs ont dû augmenter les salaires et offrir de meilleures conditions de travail pour attirer les travailleurs britanniques, en l’absence de main-d’œuvre bon marché en provenance d’Europe. Certains restaurants utilisent également davantage de produits locaux, en raison de la complexité et du coût des importations. Cela a entraîné une utilisation accrue de fruits et légumes de saison. Cependant, ces avantages restent pour l’instant symboliques.

« Nous avons même régressé »

La difficile situation économique du Royaume-Uni, marquée par l’inflation, les pénuries de certains produits et l’augmentation des coûts de l’énergie, est aggravée par le Brexit. Dans la ville de Boston, où le vote en faveur du Brexit était le plus élevé (75,6%), certains habitants admettent que la situation s’est détériorée et que les promesses n’ont pas été tenues.

Un retour en arrière possible ?

La question de savoir si le Royaume-Uni demandera à rejoindre l’Union européenne se pose. Le politologue Tony Travers estime qu’il y a encore un long chemin à parcourir avant que cela n’arrive, mais il pense qu’à moyen ou long terme, le Royaume-Uni et l’Europe construiront une relation plus rationnelle pour faciliter les échanges, les voyages et l’accès aux marchés. Le Premier ministre actuel, Rishi Sunak, est un ancien partisan du Brexit, mais il a récemment renforcé ses liens avec ses voisins européens, notamment la France, sur des questions comme la lutte contre l’immigration illégale.