Bretagne : l’agriculture dans l’espace avec André Sergent

Bientôt, aura lieu la 37e édition du SPACE, qui se tiendra à Rennes. C’est un événement très attendu pour les passionnés de l’agriculture, mais aussi pour les professionnels de l’élevage. En effet, cette année, le thème abordé sera celui de l’Espace pour demain, avec une focalisation toute particulière sur les différentes énergies qui peuvent être utilisées pour le développement et un avenir plus vert. C’est dans ce contexte qu’André Sergent, grand nom de l’agriculture, interviendra pour partager son expertise et ses connaissances avec le public. Il faut dire que les enjeux liés à l’énergie, l’environnement et le développement durable sont des thématiques plus que jamais d’actualité, et qui préoccupent aussi bien les éleveurs que les consommateurs. À travers des conférences, des ateliers, des expositions et des présentations, le SPACE permettra à tous les acteurs de l’industrie agricole de découvrir les dernières innovations et les tendances clés pour une agriculture plus responsable et plus durable. Une occasion unique de saisir les enjeux de demain, et de réfléchir ensemble aux solutions les plus adaptées pour un avenir plus vert.

Le salon SPACE s’est concentré sur l’énergie cette année, en réponse aux secousses du secteur agricole liées à l’augmentation des coûts énergétiques. Les agriculteurs se demandent comment produire avec moins d’énergie et comment utiliser leur activité comme source de production d’énergie. Cependant, la polémique sur la méthanisation, qui pourrait être un moyen de produire de l’énergie, persiste en raison d’incidents passés et de l’opposition de certains agriculteurs qui considèrent que cela pourrait nuire à l’élevage. Pourtant, la méthanisation peut être bénéfique pour l’agriculture, en permettant la production d’engrais qui peut être récolté pour être utilisé sur l’exploitation. Selon la Chambre d’agriculture, il n’y a pas d’arbitrage à faire entre la production alimentaire et la production d’énergie, les deux étant nécessaires et peuvent être utilisées en complémentarité. La Chambre d’agriculture propose des services pour aider les agriculteurs à évaluer leur utilisation d’énergie et à trouver des sources d’énergie qu’ils peuvent utiliser pour autoconsommer ou revendre, en fonction de leur situation.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA