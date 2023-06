Brésil: loi menaçant les peuples autochtones et leurs terres en discussion

Un texte de législation récemment approuvé au Brésil intensifie la dépossession des populations indigènes et de leurs espaces territoriaux.

Adoption d’une loi controversée au Brésil

Le mardi 31 mai, une loi a été adoptée au Brésil, remettant en cause les frontières des territoires autochtones et mettant en péril leur protection. Les peuples indigènes ont déjà subi de nombreux préjudices au fil des années, tels que des déplacements forcés, des massacres et des diminutions drastiques de leurs terres.

Approuvé par 283 voix contre 155, ce projet de loi stipule que les autochtones n’ont droit qu’aux terres qu’ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution brésilienne en 1988. Cette législation expose les populations indigènes à de nombreux risques. Leurs territoires sont déjà touchés par la construction de barrages, l’exploitation minière et l’agro-industrie (élevage et culture du soja), et la déforestation pourrait s’intensifier. Malheureusement, les enjeux économiques semblent prendre le pas sur les préoccupations environnementales, en dépit des phénomènes climatiques extrêmes que le monde subit actuellement.

Les répercussions de cette loi sont désastreuses à plusieurs niveaux. Elles provoquent des pollutions au mercure, des problèmes de santé publique tels que la propagation du paludisme et une destruction de l’environnement. Les peuples autochtones sont menacés, mais il est également essentiel pour nous, consommateurs, de prendre des mesures pour les protéger.

Soutenir la traçabilité de l’or

Il est primordial de soutenir les populations autochtones en cessant d’acheter de l’or provenant de sources nuisibles et en privilégiant l’utilisation d’or recyclé et de diamants synthétiques. Le gouvernement français peut également jouer un rôle en encourageant la traçabilité de l’or et en exigeant des certificats garantissant que l’or provient de sources légales.

La nouvelle loi brésilienne, qui menace les peuples autochtones et leurs territoires, est une préoccupation qui nous concerne tous. En comprenant les liens entre les problèmes environnementaux, nous pouvons agir à notre niveau en optant pour des alternatives responsables et en soutenant des initiatives de traçabilité. Il est essentiel, notamment en France où l’exploitation minière illégale est également une source d’inquiétude, d’adopter des mesures pour ne pas contribuer à des systèmes dévastateurs sur le plan humain et environnemental.