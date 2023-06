Boules énergétiques exceptionnelles : miel corrézien, sport et nutrition !

Il était une fois une famille qui décida de se réinventer tant sur le plan professionnel que personnel. Ayant élu domicile en Corrèze, non loin d’Uzerche, un ancien soldat et son épouse prirent la décision courageuse de délaisser derrière eux la belle ville d’Annecy pour se lancer dans l’univers de l’apiculture. Ambitieux et visionnaires, ils ne se contentèrent pas de produire du miel traditionnel, mais cherchèrent à créer quelque chose d’unique et innovant. Le fruit de leur labeur ? Des petites merveilles aux saveurs exquises qu’ils baptisèrent tendrement « Energy balls ». Ces délicieuses créations étaient confectionnées à partir de leur précieux miel.

Un projet ambitieux de reconversion dans l’apiculture

Il était une fois une famille qui décida de changer de vie et de métier. Installés en Corrèze, près d’Uzerche, un ancien militaire et sa femme quittèrent leur vie tranquille à Annecy pour se lancer dans une aventure apicole et culinaire. Leur objectif : créer des « Energy balls » à base de miel, une innovation aussi savoureuse qu’énergisante.

Une idée gourmande et originale

Les boissons, les barres et les gels énergétiques sont bien connus, mais voici maintenant les boules énergétiques au miel !

A l’initiative de ce projet atypique, un ancien chasseur alpin et son épouse originaire de Haute-Savoie. Suite à un grave accident en montagne il y a deux ans, le militaire décida de réorienter sa carrière et de donner un sens nouveau à sa vie. C’est ainsi que le couple quitta la belle ville d’Annecy pour s’installer à Uzerche, en Corrèze, où il se lança dans l’apiculture et mit au point cette délicieuse création : les « Energy Balls ». Ces dernières sont fabriquées à partir de produits issus de l’agriculture biologique.

Pour Frédéric Le Bras, cette reconversion était un rêve d’enfant :

Ouvrir une ruche, c’est se sentir tout petit et humble. J’apprécie énormément de pouvoir contribuer à la préservation des abeilles et de leur environnement. Frédéric Le Bras

Au fond de leur jardin, plusieurs ruches sont méticuleusement installées. Bientôt, elles permettront de récolter le précieux nectar, qui sera utilisé pour confectionner ces boules énergétiques étonnantes. D’ailleurs, elles sont déjà disponibles sur le marché et rencontrent un franc succès.

Une entreprise familiale engagée

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Aurélie Le Bras décida de créer sa propre entreprise : « The Bee’s Family ». Cette petite structure lui permet de commercialiser les Energy balls et de promouvoir les produits de la région. Très attachée à la préservation de l’environnement et à l’agriculture biologique, la famille Le Bras propose des boules énergétiques 100% corréziennes, mettant en avant les richesses de cette belle région.

En conclusion, cette reconversion familiale et professionnelle dans l’apiculture et la création d’Energy Balls marque un tournant important dans la vie du couple Le Bras. Leur amour pour les abeilles et leur engagement en faveur de la préservation de l’environnement font d’eux des acteurs clés dans le monde de l’apiculture. Une histoire inspirante qui prouve que le changement est possible et que la passion peut conduire à des réalisations remarquables.