La cérémonie de la 77e célébration du Festival d’Avignon a vu l’ouverture triomphale des portes de la carrière de Boulbon, lieu incontournable de la manifestation. Ce site légendaire, qui avait été inaccessible depuis 2016, incarne à lui seul la volonté grandissante du festival de revenir à ses racines naturelles. On y a célébré une série de représentations spectaculaires, entourées de verdure et d’un environnement exceptionnel. Les spectateurs ont été émerveillés par le charme authentique de cet endroit historique, qui apporte une touche unique aux pièces de théâtre et performances artistiques. La carrière de Boulbon est un véritable symbole d’un retour vers une nature pure et intacte, qui apporte un affairage nouveau au plus grand festival de théâtre français.

La carrière de Boulbon, une scène théâtrale unique

Cette année, le Festival d’Avignon, qui a eu lieu du 6 au 25 juillet 2021, a marqué les esprits par son choix de lieu atypique pour les représentations théâtrales. La majestueuse carrière de Boulbon est ainsi devenue une scène théâtrale unique en son genre, rivalisant avec la célèbre cour d’honneur d’Avignon. Située dans le Vaucluse, cette carrière entourée de pins et de grillons offre un cadre idyllique et authentique pour ceux qui recherchent une expérience théâtrale plus proche de la nature.

Les spectateurs, qui ont assisté aux représentations théâtrales dans ce cratère, ont été conquis par l’atmosphère intimiste qui se dégageait de cette salle de spectacle. « On a vraiment l’impression d’être dans un théâtre grec« , a confié un spectateur, émerveillé par la beauté du lieu. La douceur des soirées d’été et l’ambiance chaleureuse ont ajouté encore plus de charme à cette scène théâtrale unique en son genre.

Un budget important pour préserver la carrière de Boulbon

La carrière de Boulbon est un lieu emblématique du festival d’Avignon. Depuis 1985, elle accueille des spectacles en plein air, au cœur de la nature. En 2016, la carrière avait été fermée au public pour des raisons de sécurité. Mais cette année, le festival a décidé de rouvrir le site, après d’importants travaux de rénovation. Un budget pharaonique de 600 000 euros a été alloué pour préserver la carrière, dont la moitié pour renforcer la sécurité contre les risques d’incendie.

Tiago Rodriguez, directeur du festival d’Avignon, est fier du résultat obtenu. « Aujourd’hui, la carrière de Boulbon est plus sécurisée et plus préservée, parce qu’il y a le festival d’Avignon qui est présent« , a-t-il déclaré. Les travaux de rénovation ont permis de préserver la beauté naturelle du site, sans pour autant compromettre la sécurité des spectateurs. La carrière de Boulbon a donc retrouvé une seconde jeunesse, grâce au festival d’Avignon.

Un succès qui ne se dément pas

Le succès de la carrière de Boulbon ne se dément pas. Avec son cadre naturel et son atmosphère intimiste, elle attire chaque année de plus en plus de spectateurs. Le festival d’Avignon a su reconnaître le potentiel de ce lieu unique en son genre, en y programmant des spectacles de théâtre de qualité. Les représentations théâtrales, qui ont eu lieu du 6 au 25 juillet 2021, ont été très appréciées du public.

Cette année, le festival d’Avignon a donc réussi le pari de transformer la carrière de Boulbon en une scène théâtrale unique, rivalisant avec la célèbre cour d’honneur d’Avignon. Avec son budget pharaonique et son engagement pour préserver la beauté naturelle du site, le festival d’Avignon a su donner une nouvelle vie à cette carrière emblématique. Le succès de cette édition 2021 est là pour le prouver.