Boulangers face à devoir payer pour avoir l’électricité : une situation impensable.

Au moment où l’État s’apprête à faire disparaître progressivement son bouclier tarifaire dès le 1er août, certaines professions commerçantes font face à des difficultés grandissantes en raison de l’envolée des prix de l’électricité. Dans le département de l’Aude, par exemple, deux boulangers ont récemment reçu des factures exorbitantes de plusieurs milliers d’euros, ce qui met en péril la survie même de leur activité professionnelle. Les coûts astronomiques liés à l’énergie électrique pèsent de plus en plus lourd dans la balance financière de certaines entreprises, qui se retrouvent dans une situation de plus en plus précaire. Une tendance préoccupante qui risque d’avoir des conséquences dévastatrices à court et moyen terme pour l’économie locale et le tissu social dans son ensemble.

Des boulangers dans l’Aude sont confrontés à une hausse soudaine des tarifs de l’électricité, qui les met en difficulté financière. Bien que la plupart soient éligibles au bouclier tarifaire imposé par l’État, les factures continuent d’augmenter. Certains reçoivent des factures de plusieurs milliers d’euros pour des périodes courtes, ce qui met leur entreprise en danger. Les commerçants concernés ont négocié avec EDF, leur fournisseur d’électricité, pour éviter les coupures de courant et échelonner les paiements. Cependant, la situation financière des boulangers ne s’améliore pas et certains, comme Jean-Philippe François, envisagent de se tourner vers le tribunal de commerce pour trouver une solution. Cette situation est problématique, car si les commerçants en difficulté n’arrivent pas à trouver une solution, cela pourrait se traduire par la fermeture de leur entreprise, provoquant une perte pour la commune.

Des factures colossales

Jean-Philippe François dirige la boulangerie La cigale et le fournil à Alaigne, dans l’Aude. Bien qu’il fasse attention à sa consommation d’électricité, il a reçu des factures de plusieurs milliers d’euros, ainsi qu’un rattrapage de 10 000 euros pour les cinq premiers mois de l’année. Contacté par EDF, son fournisseur, Jean-Philippe François doit trouver une solution pour éviter les coupures de courant qui pourraient mettre son entreprise en danger. Il envisage de se tourner vers le tribunal de commerce pour trouver une issue à cette situation.

Une augmentation des tarifs difficilement supportable

Christian Doumerc, propriétaire de Pain des lys dans le village de Montréal, est confronté à des factures exorbitantes : EDF lui réclame 9 042 euros pour la période de mars à juin. Bien qu’éligible au bouclier tarifaire, Christian Doumerc doit négocier avec son fournisseur pour éviter les coupures de courant. La situation financière de la boulangerie est précaire, d’autant plus que l’augmentation des prix pourrait entraîner la perte de clients et la fermeture de l’entreprise.

Un risque de fermeture pour les petits commerces

Les boulangers en difficulté ont exprimé leur préoccupation pour leur entreprise et pour leur commune, car la fermeture d’un commerce local peut avoir des conséquences négatives. Les commerçants affectés doivent trouver des solutions pour continuer à exercer leur métier et éviter la fermeture de leur entreprise. Bien qu’EDF exprime son regret quant à la situation des petits commerces, le fournisseur ne peut pas vendre à perte et indexe ses prix sur ceux du marché. Les autorités devraient étudier ce type de crise et trava

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr