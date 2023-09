Boulangerie familiale transmise à Montagnac, Hérault – une histoire héritée.

Jean-Claude Puech est une légende vivante dans le monde de la boulangerie française. Avec ses années d’expérience, il est respecté et adoré par les habitants de Montagnac, dans l’Hérault, où il a établi sa boulangerie il y a des décennies. Bien que sa boulangerie soit maintenant gérée par son fils et son petit-fils, Jean-Claude reste un élément essentiel de cette institution incontournable de la région. Sa présence rassurante et sa passion pour la boulangerie ont inspiré des générations de boulangers locaux qui continuent de perpétuer sa tradition. Lorsque vous entrez dans la boulangerie de Jean-Claude, vous êtes immédiatement enveloppé dans l’atmosphère chaleureuse et accueillante qui y règne. Cette ambiance authentique et familiale est une véritable définition de la boulangerie à la française.

Les trois générations de boulangers travaillent ensemble

Dans la boulangerie Puech, située à Montagnac dans l’Hérault, le savoir-faire est transmis de père en fils depuis plusieurs générations. Chaque matin, le père, le fils et le petit-fils confectionnent ensemble les baguettes et les chouquettes. Jean-Claude Puech a repris la boutique en 1966 et bien qu’il ait pris sa retraite il y a plus de 20 ans, il vient toujours travailler ici. Les Puech sont une institution dans la commune de Montagnac.

Une relève dont il est fier

Jean-Claude Puech surveille la relève avec fierté. Pour lui, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse lui faire et cela n’a pas de prix. Sa femme est à la vente et pour le couple, chaque année, la promesse est la même : s’arrêter avant de se lancer dans une nouvelle année. Les clients sont rassurés par la présence des Puech et la continuité de leur savoir-faire dans la boulangerie.

Conclusion

La famille Puech incarne la tradition et le savoir-faire dans leur boulangerie à Montagnac. Les générations se succèdent pour travailler ensemble et transmettre leur passion pour la boulangerie. Les clients sont conquis par la qualité de leurs produits et la présence des Puech dans leur boutique.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA