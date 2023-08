Bouillant Vélodrome n’arrête pas Leverkusen: Marseille perd en amical (1-2)

Bien que les fans se soient massés dans le stade pour encourager l’OM lors de leur match amical de pré-saison contre le Bayer Leverkusen, ce sont les Allemands qui ont finalement remporté la victoire par 2 buts à 1. Malgré la défaite de leur équipe favorite, les supporters n’ont pas perdu leur enthousiasme et ont continué de faire entendre leur voix tout au long de la rencontre. Les joueurs de l’OM ont tout tenté pour égaliser, mais les défenses allemandes ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Malgré les résultats décevants de ce match, les supporters sont sortis du stade avec le sentiment que l’équipe avait donné son maximum et que la saison à venir promettait de belles choses.

L’OM perd son dernier match amical de pré-saison contre le Bayer Leverkusen

L’Olympique de Marseille a été battu 1-2 par le Bayer Leverkusen lors de son dernier match amical de pré-saison, malgré le soutien d’un public animé au Vélodrome.

Les deux buts des Allemands ont été inscrits grâce à deux erreurs de mains du gardien phocéen Pau Lopez sur corners. Jonathan Tah a marqué le premier but dès la quatorzième minute, et Nadiem Amiri a inscrit le second but juste avant la mi-temps (40e). François Mughe avait réduit l’écart à la 78e minute, mais cela n’a pas suffit.

Une campagne de préparation mitigée

L’Olympique de Marseille a connu une campagne de préparation mitigée, avec deux victoires contre Nîmes et Waalwijk, et deux défaites contre Eupen et Leverkusen, mais a montré des signes prometteurs dans le jeu.

Les Marseillais doivent rebondir avant leur déplacement chez les Grecs du Panathinaïkos

Les hommes de Marcelino doivent rapidement corriger leurs erreurs de concentration avant leur déplacement crucial chez les Grecs du Panathinaïkos pour le 3ème tour qualificatif de la Ligue des champions. Cette rencontre est cruciale tant financièrement que sportivement pour l’équipe phocéenne.

Un système de jeu différent et des nouvelles recrues prometteuses

Les Phocéens sont en phase d’adaptation à un nouveau système de jeu avec un 4-4-2 plus classique, plus axé sur le côté que sur l’axe, et cela prend du temps. Marcelino a aligné pratiquement toutes ses nouvelles recrues dans le match, avec des performances inégales. Malgré la forte pression mise par l’OM dès le début du match, les Allemands ont réussi à trouver le chemin des filets à deux reprises grâce à deux erreurs de Lopez, mais celui-ci a également sauvé son équipe de plusieurs coups de grâce ultérieurs.

En seconde période, Marseille a multiplié les assauts sur la défense allemande, mais n’a pas réussi à concrétiser les occasions de buts.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA