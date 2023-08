Bordeaux : pont d’Aquitaine fermé, galère en vue !

Le pont d’Aquitaine, qui enjambe majestueusement la Garonne, subira une série de travaux d’entretien et de maintenance les mardi 29 et mercredi 30 août prochains. Ces mesures de précaution, essentielles pour garantir la sécurité des usagers, conduiront à la fermeture complète de la structure dans les deux sens à partir de 21 heures. Bien que ces travaux soient inévitables, il convient de souligner les perturbations que ces derniers pourraient engendrer dans la vie des automobilistes et des dizaines de milliers d’usagers habituels du pont d’Aquitaine. Cependant, il est essentiel de veiller en permanence sur l’état du pont et de fournir les efforts nécessaires pour maintenir son état en état optimal.

Travaux de maintenance et de fermeture du pont d’Aquitaine

L’État réalise des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords pour assurer la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement. Ces travaux entraînent la fermeture complète du pont d’Aquitaine et de ses pistes cyclables dans les deux sens de circulation de la section de rocade A630 entre Lormont – Croix Rouge et Bordeaux – Labarde. Ces fermetures auront lieu le mardi 29 août de 21h00 au mercredi 30 août à 6h00, et le mercredi 30 août de 21h00 au jeudi 31 août à 6h00.

Déviations pour les usagers

Des déviations seront mises en place pour les usagers qui pourront emprunter la rocade intérieure et extérieure via le pont François Mitterrand, ainsi que le réseau local. Il est recommandé aux usagers de respecter la signalisation et de faire preuve de vigilance et de prudence pendant les travaux pour leur sécurité et celle des intervenants.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA