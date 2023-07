Booster la consommation locale avec les planches made in France ! 🇫🇷🛒

Lorsque l’Ă©tĂ© arrive, il n’est pas rare que l’on dĂ©cide de prĂ©parer des grillades pour profiter du soleil. Si vous ĂŞtes dans les Landes, vous pourrez dĂ©couvrir une entreprise qui propose des planchas entièrement fabriquĂ©es en France. Cette sociĂ©tĂ© a su conquĂ©rir les consommateurs grâce Ă des produits de qualitĂ© et un savoir-faire unique. Les planchas sont devenues un vĂ©ritable phĂ©nomène et remportent toujours un franc succès auprès du public. En optant pour une plancha française, vous pourrez ainsi profiter de vos grillades tout en faisant un geste pour l’Ă©conomie locale.

La plancha française : des atouts qui font la différence !

Plancha, l’outil de cuisine qui simplifie la vie !

La cuisine Ă la plancha est une tradition qui remonte Ă plusieurs siècles, particulièrement dans les pays du sud, mais elle est devenue de nos jours très tendance. Et il y a de quoi : la plancha est un outil de cuisine très pratique qui permet de cuire toutes sortes de plats en un rien de temps. Elle est particulièrement apprĂ©ciĂ©e pour sa facilitĂ© d’utilisation et sa polyvalence. Pour tous les amateurs de cuisine, la plancha est une excellente option pour prĂ©parer de bons petits plats.

La plancha, totalement française & made in Landes !

Le Marquier est une entreprise française spĂ©cialisĂ©e dans la fabrication de planchas 100% Made in France. Toutes les pièces qui composent la plancha sont fabriquĂ©es dans un atelier dans les Landes. L’assemblage se fait sur place pour veiller Ă la qualitĂ© de chaque produit. Chacune des planchas porte la signature de l’ouvrier de production qui l’a fabriquĂ©e, gage de qualitĂ© et de savoir-faire artisanal. Cette touche unique, authentique et originale est très populaire auprès des acquĂ©reurs de la marque.

Un marché en plein essor en France

Le marchĂ© des planchas est en pleine expansion en France. En fait, depuis la fin du confinement, les barbecues et les planchas sont de plus en plus populaires, et l’entreprise Le Marquier a vu ses ventes exploser. L’entreprise vise non seulement le marchĂ© français, mais vise Ă©galement une expansion internationale dans les 5 prochaines annĂ©es. Le secteur de la plancha est extrĂŞmement concurrentiel, mais la qualitĂ© de fabrication française garantit l’avantage Ă la marque Marquier.

En somme la plancha est un outil de cuisine pratique pour tous les amateurs de cuisine, mais la qualitĂ© de fabrication française garantie l’avantage Ă la marque Le Marquier.