Booste tes projets jeunesse avec la bourse proposée par la mairie d’Othis

Dans un élan de soutien envers la jeunesse, la ville d’Othis a décidé d’aider les jeunes à réaliser leurs ambitions en proposant une bourse de encouragement et de promotion. Cette initiative vise à encourager et à stimuler les jeunes dans leur désir de développer des projets et de prendre une part active dans leur communauté. Cette bourse permettra donc aux jeunes porteurs de projets de recevoir un soutien financier pour concrétiser leurs idées, tout en étant accompagnés par des bénévoles expérimentés et passionnés. Il s’agit donc d’une belle occasion pour les jeunes de réaliser leurs rêves et de contribuer positivement à la vie locale. La ville d’Othis croit fortement en la capacité des jeunes à innover et à avoir un impact positif sur leur environnement, et est fière de leur tendre la main pour les aider à se réaliser pleinement.

La bourse pour les jeunes d’Othis

La Ville d’Othis a mis en place une bourse pour encourager et soutenir les jeunes dans leurs projets artistiques, culturels, associatifs ou environnementaux en leur offrant une aide financière, logistique, matérielle ou humaine. Cependant, pour bénéficier de cette aide, plusieurs critères d’éligibilité doivent être remplis.

Les conditions d’éligibilité

Pour être éligible à cette aide, les candidats doivent être des Othissois âgés entre 16 et 29 ans et ils doivent remettre un dossier dûment rempli. Les projets présentés doivent entrer dans l’une des quatre catégories proposées. Les projets scolaires, universitaires et professionnels ne seront pas acceptés. Il est également important que la moitié des membres d’un groupe présentant un projet soient originaires d’Othis.

Choisir une catégorie

Les projets présentés doivent se plier à l’une des quatre catégories, à savoir : « Bien vivre ensemble à Othis » pour les projets qui développent la citoyenneté, les liens intergénérationnels, la cohésion sociale ou l’animation dans la ville; « Othis, ville verte » pour les projets sur le développement durable, l’écocitoyenneté et les énergies alternatives; « Affirmer ses talents » pour les projets de production culturelle et artistique (musique, édition, dessin, peinture, pièce de théâtre, vidéo, etc.); et « Othis, ville amie des enfants » pour les projets de découverte culturelle, d’échange, d’actions humanitaires et de solidarité internationale à l’égard des enfants dans le monde.

Comment présenter sa candidature ?

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site de la mairie d’Othis et doivent être envoyés avant le samedi 6 janvier 2024.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA