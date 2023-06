« Boom des librairies à Brive : Une septième ouverture vient confirmer le succès du marché du livre »

Brive, cité gaillarde où la modernité se mêle habilement à la tradition, voit naître une septième librairie qui ouvre ses portes dans ses rues pavées. Baptisée « A la croisée des mots », cet établissement promet aux amoureux des belles lettres un véritable havre de paix, loin de l’agitation du monde numérique qui s’insinue dans chaque recoin de nos vies.

Une nouvelle librairie jeunesse ouvre à Brive

La ville de Brive compte désormais une septième librairie. Baptisée « A la croisée des mots », cette nouvelle enseigne spécialement dédiée aux enfants et aux jeunes vient combler un vide dans la cité gaillarde. Alors que le numérique prend de plus en plus de place et que l’inflation est omniprésente, le livre reste un marché florissant à Brive.

Valériane Chrétien, une passionnée de livres de 29 ans, a décidé d’ouvrir sa propre librairie après être revenue vivre à Brive. Elle raconte, pleine d’enthousiasme : « Je trouvais dommage qu’il n’y ait pas de librairie jeunesse ici, et je voulais continuer à vivre de ma passion. Alors je me suis dit que c’était le bon moment d’ouvrir ma propre librairie. »

Il s’agit d’un pari audacieux dans un contexte où le numérique prend le dessus et où les prix des livres augmentent. Cependant, Valériane Chrétien croit en son projet : « Étant donné que les librairies jeunesse les plus proches se trouvent à Tulle et à Limoges, j’ai pensé, avec mon optimisme et les chiffres de mon étude de marché, que cela pouvait être viable à Brive. »

Sept librairies à Brive, dont six indépendantes

Avec l’ouverture de « A la croisée des mots », Brive compte désormais sept librairies, dont six sont des commerces indépendants. En plus de cela, la médiathèque de la ville propose également un accès gratuit à tous les habitants.

De la littérature chrétienne aux mangas, en passant par la littérature jeunesse et philosophique, les sept librairies brivistes proposent un large panel d’ouvrages.

Nelly Védrine, responsable communication et animation d’une des librairies de Brive, explique : « Nous réalisons à quel point nous sommes un lieu important pour les habitants. Pendant la période de Covid, nous avons réellement manqué aux gens, et depuis notre réouverture complète, nous avons constaté une explosion de la fréquentation. Nous revenons progressivement à une fréquentation similaire à celle d’avant la pandémie, voire même meilleure. Depuis le début de l’année, nous avons remarqué une augmentation de 10% des inscriptions. »

Les abonnés de la médiathèque sont de plus en plus nombreux et apprécient la possibilité de lire sans avoir à dépenser d’argent. Michèle Lapeyre, une abonnée de la médiathèque de Brive, témoigne : « Je viens souvent ici. Avoir des livres, c’est comme avoir un frigo plein pour moi. Comme les livres sont assez chers, c’est une grande chance d’avoir tous ces livres gratuitement. »

Les Brivistes continuent à s’intéresser aux livres

Cependant, malgré l’évolution du numérique, les Brivistes continuent à lire et à acheter des livres. Laurence Guillemot, une libraire de Brive, affirme que « les habitants de Brive continuent à consommer des livres. En ces temps sombres, je pense qu’ils ont également besoin de s’évader par la lecture, de se renseigner et de s’informer, d’avoir des informations complémentaires sur des sujets d’actualité. » Elle remarque également le retour des jeunes lecteurs : « Personnellement, j’en achète surtout pour les anniversaires et à Noël, et je me fais plaisir de temps en temps. »

Avec sa foire du livre et ses 60 000 ouvrages vendus en 2022, Brive confirme sa place en tant que ville littéraire.