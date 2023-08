Bizarre mais vrai ! Une école transformée en bistrot à Charente

Avec une population avoisinant les 230 âmes, Tusson est un village qui n’a rien à envier à ses voisins plus importants. Si sa taille peut paraître modeste, sa vitalité n’a d’égale que sa richesse en matière de commerces et d’artisans. Niché au creux de la campagne charentaise, ce petit bout de terre a connu un renouveau appréciable depuis la reprise de son ancienne école maternelle par un jeune couple. Pour faire revivre ce bâtiment chargé d’histoire, ils ont eu l’idée lumineuse d’en faire un bistrot, lieu convivial de rencontre et de détente pour les villageois, mais également pour les visiteurs de passage. Ainsi, le cœur de Tusson bat désormais plus fort que jamais.

Tusson : l’ancienne école maternelle reconvertie en bistrot pour dynamiser le village

Le village de Tusson, avec seulement 230 habitants, est caractérisé par une forte dynamique, en grande partie grâce à ses quinze commerces et artisans. Depuis que son école maternelle a été récupérée par un jeune couple, Clément Boriello et Margaux Thirion, elle a été transformée en un lieu culturel et de rendez-vous où il est possible de boire et manger. Le couple de Niçois a choisi de quitter la ville de Nice pour s’installer dans la campagne charentaise après le confinement. Ils ont été particulièrement séduits par l’appel à projets de la municipalité de Tusson visant à reprendre l’école maternelle, qu’ils ont renommée L’école Buissonnière.

« Quoi de mieux qu’un lieu de vie dans une école ? »

Le couple, constitué d’un ancien graphiste et d’une ancienne assistante sociale, avait initialement pour projet d’ouvrir une boutique de produits régionaux avec un petit débit de boissons. Toutefois, lorsque le bar local a fermé, ils ont acheté sa licence et ont finalement décidé de la vendre de la bière et du vin. Après l’ouverture cet été qui a connu un franc succès, Clément et Margaux planifient désormais des événements tels que des projections de matchs de rugby, des expositions et des concerts pour leur bar-restaurant de l’hiver. Les habitants de Tusson sont ravis de voir L’école Buissonnière dynamiser leur village.

Seulement 230 habitants, mais 15 commerces et artisans

Malgré sa faible population, Tusson est une petite ville riche en activités économiques. Éric Bouchet, le maire de Tusson, explique que l’exode rural a conduit à la perte de nombreuses activités économiques, mais qu’une association s’est installée dans le village il y a plus de 40 ans pour réhabiliter le bâtiment et il y a maintenant plus de 15 activités entre les commerces et les artisans, ce qui est exceptionnel. Clément Boriello et Margaux Thirion partagent cette vision sur Tusson, soulignant l’importance de maintenir un village vivant au cœur de la Charente.

