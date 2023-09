Birds For Change : Quand la Nature reprend ses droits

À l’heure où la pollution sévit et où l’environnement est de plus en plus au centre des préoccupations, une start-up marseillaise fait parler d’elle avec une innovation audacieuse. Birds For Change, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son concept est sur le point de marquer un tournant dans la lutte pour un monde plus propre.

L’ingénieuse collaboration entre oiseaux et humains

Europe 1, dans ses Trophées de l’Avenir, met en lumière chaque année des entreprises, associations ou collectivités pour leur audace et leur vision d’avenir. Birds For Change, en lice pour le Trophée des Collectivités Locales, présente une collaboration sans précédent avec les corvidés. Le but ? Nettoyer nos villes.

Née en septembre 2020, cette entreprise à mission se consacre à la dépollution de l’environnement en harmonie avec la nature. Comment ? En formant des oiseaux, souvent considérés comme nuisibles, à ramasser divers déchets tels que plastiques, mégots, papiers, canettes. Cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec des acteurs scientifiques tels que le CNRS, le Muséum national d’Histoire naturelle et l’INRAE, utilise des « Birds Boxes ». Ces dispositifs, une fois déployés, permettent aux corbeaux, corneilles et pies de ramasser des déchets en échange d’une récompense alimentaire.

Bird Box : Le joyau de l’initiative

La Bird Box, invention marseillaise, représente la pierre angulaire de cette démarche. S’apparentant à un perchoir intelligent, ce dispositif distingue les objets rapportés par les oiseaux. Si un oiseau dépose un déchet valide, une récompense lui est donnée, mais s’il présente un objet non-désirable comme un caillou, aucune récompense ne lui est accordée. Dotée d’intelligence artificielle, la Bird Box repose sur deux mécanismes : l’un détecte le type de déchet rapporté et l’autre gère la distribution de la récompense. Les premiers résultats sont prometteurs. À Aix-en-Provence, un oiseau peut collecter jusqu’à 30 déchets par jour avec ce système.

Mais au-delà de cette prouesse technologique, Jules Mollaret, co-fondateur de Birds For Change, souligne le message fondamental de ce projet : éduquer l’humain. Si un oiseau peut contribuer à la propreté de notre environnement, pourquoi pas nous ? La vision est claire : provoquer une prise de conscience collective sur les incivilités humaines.

Préserver la nature : Notre devoir

Il est essentiel de rappeler que malgré cette innovation remarquable, le bien-être des oiseaux reste primordial. L’automne, avec son retour du froid, est une période où les oiseaux cherchent nourriture et abri. Il est donc de notre responsabilité de veiller à leur offrir le nécessaire pour survivre. La Ligue Protectrice des Oiseaux recommande certains aliments comme les graines, les fruits secs et les fruits de saison. Cependant, il est crucial d’éviter le pain, les graisses animales, les aliments salés, entre autres, qui peuvent être nuisibles.

L’écologie sous toutes ses formes

Birds For Change, en proposant une collaboration inédite entre l’homme et l’oiseau, présente une solution innovante à un problème mondial. La Bird Box, avec sa technologie avancée, s’annonce comme une alternative prometteuse pour la dépollution de nos villes. Toutefois, n’oublions jamais que la vraie solution réside dans la prévention et l’éducation. Si chaque individu adoptait un comportement responsable, la nature n’aurait pas à compenser nos erreurs.