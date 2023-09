Bilan estival exceptionnel au sommet du Massif du Sancy, Puy-de-Dôme.

Durant la saison estivale, les spécialistes du tourisme localisés dans la haute chaîne du Sancy, plus précisément dans le département du Puy-de-Dôme, sont particulièrement satisfaits de leurs résultats. En effet, leurs services d’hébergement et d’activités touristiques ont connu une affluence considérable et cela semblerait ne pas diminuer en cette période de début septembre. Leurs sourires témoignent de leur joie et de leur succès auprès des visiteurs en quête de beaux paysages et d’aventures mémorables dans ce sublime massif.

Le massif du Sancy attire les touristes

L’été 2021 a été un succès pour les professionnels du tourisme dans le massif du Sancy, dans le Puy-de-Dôme. Les hébergements et les activités touristiques ont fait le plein, attirant des vacanciers en quête de nature et d’un retour à l’essentiel. Les visiteurs apprécient l’aspect relaxant et culturel de la région ainsi que la diversité des activités proposées.

Une hausse de la fréquentation

Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire sont l’une des activités touristiques en hausse dans la région. La fréquentation a augmenté de 20% par rapport aux années précédentes, avec une prévision de 80 000 visiteurs d’ici fin 2023. Cette succès est attribué en partie aux investissements réalisés en amont et aux retombées positives pendant toute la saison estivale.

Prévenir le surtourisme

Le succès du tourisme pose la question de la régulation de la fréquentation touristique et de la protection de l’environnement. Les professionnels du tourisme sont attentifs aux retours des vacanciers et cherchent à proposer une grande diversité d’hébergements et d’activités. Le directeur de l’office de tourisme du Sancy, Luc Stelly, surveille de près l’activité touristique afin d’éviter le phénomène de surtourisme et de préserver la mobilité des visiteurs dans les années à venir.

