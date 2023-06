Bilan de la plateforme « Mon Master » : données personnelles, procédures répétitives et problèmes de communication

Ce vendredi, les élèves sauront les résultats des Masters auxquels ils ont postulé par le biais de la nouvelle plateforme mise en place il y a de cela un an, et le Ministère de l’Enseignement Supérieur se réjouit d’un dispositif bien plus performant qu’auparavant.

La période d’attente pour les étudiants qui postulent en Master est terminée. À partir de ce vendredi, ils recevront les réponses des formations via la nouvelle plateforme Mon Master. Ce système, similaire à Parcoursup, est conçu pour simplifier les démarches en rassemblant les 3 500 masters proposés en France sur un seul site internet. Ainsi, il n’est plus nécessaire de contacter chaque master individuellement pour envoyer sa candidature.

Les étudiants recevront des réponses jusqu’au 21 juillet. Ils auront trois possibilités à chaque étape : être acceptés, refusés ou placés en liste d’attente. Ils pourront accepter définitivement l’offre ou provisoirement, en attendant de voir s’ils sont admis dans d’autres programmes. Cependant, une fois qu’ils disent « oui », leurs places dans d’autres formations éventuelles sont automatiquement réattribuées à d’autres candidats.

Des problèmes rencontrés

D’après le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cette plateforme a été plutôt bien accueillie. L’attribution des places est beaucoup plus efficace : « On n’est plus dans une gestion artisanale », se réjouit-on. D’après les chiffres officiels, 173 000 candidats éligibles à une inscription en master ont exprimé des souhaits. Environ 185 000 places sont disponibles, en formation initiale et en alternance.

En théorie, il y a assez de places pour tous, mais encore faut-il que les masters disponibles correspondent aux attentes des étudiants. Certains candidats reconnaissent la facilité d’utilisation de cette plateforme, mais d’autres ont dû composer avec de nombreux problèmes, comme le témoigne Anaïs, étudiante en droit à Paris : « Avec toutes les pièces demandées pour chaque formation, ça a pris des heures de postuler. C’était souvent très répétitif et ça donnait l’impression qu’on voulait nous dégoûter des Masters et des inscriptions. »

La plateforme a connu plusieurs dysfonctionnements, tels que des erreurs de communication, des formations qui disparaissaient soudainement et des pertes de données. Ces problèmes ont engendré beaucoup de stress et d’inquiétude chez les étudiants, qui se sont organisés entre eux via des comptes informels sur les réseaux sociaux pour partager des informations.

La gestion des données personnelles

La sélection des candidats n’a pas été simple non plus pour les enseignants. Benjamin Le Hénaff, maître de conférences en psychologie à l’université de Franche-Comté, explique : « Il est impossible de télécharger les candidatures dans leur ensemble. Nous, sur notre formation, on a plusieurs centaines de candidatures. Je dois les télécharger une à une, et c’est super lourd. En termes d’usage pur, c’est assez mauvais. »

Certaines personnes s’interrogent également sur la gestion des données personnelles des étudiants. Chaque enseignant a accès à toutes les informations : numéro de téléphone, adresse personnelle, pièce d’identité. Ces données sont stockées sur les ordinateurs individuels, sans cryptage ni protection. Cela représente un risque en cas d’utilisation frauduleuse.