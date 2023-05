Bienfaits du rire sur la santé selon des chercheurs japonais : analyse du Dr. Mascret

Des scientifiques du Japon ont mis en évidence les effets positifs du rire sur notre bien-être physique. Invité sur le plateau du 12/13, le lundi 15 mai, le médecin Damien Mascret explique en détail cette recherche.

Le rire aurait des effets positifs sur la santé. Des scientifiques japonais qui ont étudié 12 165 personnes âgées de 65 ans et plus pendant six ans ont constaté que ceux qui rient fréquemment ont un risque de démence diminué de 16%, explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, lundi 15 mai. À l’inverse, ceux qui rient peu sont plus susceptibles de subir des AVC. « Ceux qui rient quotidiennement sont moins exposés aux risques. […] Ceux qui rient fréquemment, 1 à 5 jours par semaine, +12%, ceux qui rient rarement +27% et ceux qui ne rient jamais +60% de risques d’AVC », précise le professionnel de la santé.

Des progrès significatifs

Damien Mascret soutient que « tout dépend du cerveau ». « Le rire réduit le taux de cortisol, l’hormone du stress et de l’anxiété. De plus, il augmente des hormones de bien-être, comme les endorphines, un type de morphine produite par notre cerveau. Tout cela fait diminuer la pression artérielle, détend les artères et réduit les douleurs ». Le rire améliore l’humeur, la mémoire, l’estime de soi et la créativité.

Parmi nos références

Le rire et la démence (en anglais)

Le rire et le stress (en anglais)

Liste non exhaustive