Beauchamp: bilan mi-parcours de la municipalité

La municipalité de Beauchamp fait le point

La maire de Beauchamp, Françoise Normann, fait le bilan du travail accompli jusqu’à maintenant. Elle souligne que les services de la municipalité sont déterminés à améliorer la ville malgré les difficultés rencontrées avec la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine.

Faire vivre le débat citoyen

La maire favorise la démocratie active en organisant des réunions de quartier. A ce jour, 29 rencontres ont été organisées pour permettre aux habitants d’échanger avec les élus de la ville sur les orientations et les projets importants, ainsi que pour exprimer leurs préoccupations. Un budget annuel de 20 000 € a été attribué pour financer les discussions, le mobilier urbain et sportif, un terrain de pétanque, et une tournée des conseils de quartier. De même, la municipalité est active dans le domaine culturel, en développant l’action culturelle au sein des établissements scolaires.

Développer une offre culturelle et faire des enfants une priorité

La ville développe une offre culturelle accessible à tous, notamment en matière de musique grâce à des partenariats avec le département et les conservatoires alentours. Les enfants sont une priorité pour la ville, et des moyens significatifs sont mobilisés pour leur scolarité et l’investissement dans les équipements scolaires. La municipalité a également mis en place une tarification à 1€ pour les familles à faible revenu dans les cantines, ainsi que des opérations de sensibilisation pour une meilleure alimentation avec 50% de composants bio au restaurant scolaire.

Agir pour la transition écologique locale

La ville de Beauchamp a remporté le prix de « villes, villages et maisons fleuris 2021 » grâce à son engagement dans la transition écologique. Elle poursuit cet objectif en rénovant la mairie pour améliorer l’isolation thermique, en installant des capteurs de CO2 dans les écoles, en diminuant les éclairages LED sur la voie publique pour atteindre 17% en 2020 et en sensibilisant les citoyens aux enjeux climatiques en planifiant des opérations de fleurissement et des plantations adaptées au climat.

