Suite à leur position en quatrième rang lors des Jeux à Tokyo, les joueuses françaises du basket 3×3, sous la direction de Laëtitia Guapo, nourrissent l’ambition de décrocher la médaille d’or à Paris.

Laëtitia Guapo, objectif basket 3×3 aux JO 2024

La professionnelle de basket à Bourges, Laëtitia Guapo, vise les Jeux olympiques de Paris 2024 en basket 3×3. Après avoir été championne du monde de la discipline, elle aspire maintenant à briller aux JO, après une quatrième place aux Jeux de Tokyo qui lui a laissé un goût amer.

Un jeu de rue et une passion

Laëtitia Guapo décrit le basket 3×3 comme un jeu à la fois fun et exigeant. Les règles sont différentes: une partie dure dix minutes ou 21 points sont à atteindre, et le terrain est souvent monté sur l’une des plus belles places du monde. Le coach est dans les tribunes, et n’a pas le droit de venir coacher, ce qui requiert de la part des joueurs une grande autonomie et des responsabilités. Versatilité, agressivité, capacité à jouer tant en attaque qu’en défense sont nécessaires, et chaque match se déroule en musique et à l’extérieur. Une de ses coéquipières, Marie-Ève Paget, décrit Guapo comme une joueuse « ayant six poumons », toujours prête à donner de l’énergie et à repousser ses limites.

Une envie de victoire

Laëtitia Guapo est également reconnue pour son esprit de compétition : l’objectif des Jeux n’est pas seulement de participer, mais de gagner. Elle entend ainsi apporter « ses tripes » aux Jeux de Paris. Elle ne cache pas son envie de médaille, aidée par son goût pour la victoire et son ambition de prendre sa revanche sur Tokyo. Cette compétition sera une occasion de prouver une fois de plus ses efforts constants pour s’adapter au jeu exigeant du 3×3 et viser encore plus haut.

