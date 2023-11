« Baromètre des Bleus – Zoom sur les acteurs clés de l’Équipe de France pour l’Euro 2024! »

En prévision de l’Euro, l’entraîneur n’aura à sa disposition que deux rencontres non officielles afin de déterminer les acteurs qui figureront sur sa sélection. On note d’ores et déjà plusieurs orientations manifestes.

Le point sur les sélectionnés pour l’Euro 2024

Se clôture l’année 2023, Didier Deschamps prépare déjà l’Euro 2024. Suite au match nul contre la Grèce, une occasion pour évaluer une équipe remaniée, la liste des joueurs sélectionnés est attendue pour mai prochain. Deux matchs amicaux en mars permettront à Deschamps d’affiner sa liste en se basant sur les performances des joueurs au sein de leurs clubs et en équipe nationale.

Les places assurées, les incertitudes et les outsiders

L’Euro 2024 verra la France menée par ses chefs de file, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Dans les buts, Mike Maignan a été confirmé en tant que gardien numéro 1 suivis des gardiens remplaçants Brice Samba et Alphonse Areola. Au niveau de la défense, la hiérarchie est bien établie avec notamment Jules Koundé et les frères Hernandez. À noter que la composition de la charnière centrale sera influencée par les blessures potentielles d’Upamecano et Konaté.

En attaque, la bataille pour le poste de l’ailier droit se jouera entre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman. En revanche, le choix du titulaire pour le poste d’avant-centre reste incertain, Olivier Giroud n’étant pas garanti de jouer l’Euro en tant que titulaire malgré son expérience.

Euro 2024 : l’ascension de nouveaux talents

Pour les places restantes, certains joueurs comme Randal Kolo Muani et Marcus Thuram partent avec un avantage. Autres personnages qui montent en puissance : Benjamin Pavard, Jonathan Clauss et Youssouf Fofana. Warren Zaire-Emery, tout juste 17 ans, pourrait également faire une apparition surprenante lors de l’Euro.

La défense centrale semble être le poste le plus difficile à obtenir. Trois joueurs, Saliba, Disasi et Todibo ont été testés par Deschamps mais n’ont pas convaincu. Fofana et Kimpembe, blessés de longue durée, partiront de très loin. Une lutte est à prévoir entre Kamara et Thuram pour une place au milieu de terrain. Les supporters restent également en anticipation de l’évolution de Nkunku et du jeune Tel de 18 ans.

