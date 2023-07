Barcelone en guerre contre le bruit urbain: adieu tranquillité!

Depuis le lundi 10 juillet 2023, Barcelone est sous haute surveillance. La Guàrdia Urbana Barcelona patrouille 24 heures sur 24 dans les rues de la capitale catalane, s’efforçant de maintenir l’ordre et de combattre le bruit qui s’est aggravé au fil des ans. Cette initiative de grande envergure a été mise en place pour mettre fin à ce fléau qui perturbe la vie quotidienne des résidents barcelonais. Les autorités ont pris des mesures strictes afin de mettre en place un dispositif spécial de lutte contre le bruit, qui ne se limitera pas uniquement aux bars et discothèques. Des contrôles de bruit seront effectués dans tous les quartiers de la ville. Cette action vise à sensibiliser la population au respect du silence et de la tranquillité, à promouvoir une culture de responsabilité et de civisme et à améliorer la qualité de vie en ville.

Lutte contre le bruit à Barcelone : la Guàrdia Urbana sur tous les fronts

Un dispositif spécial pour lutter contre la pollution sonore

Depuis le lundi 10 juillet 2023, la Guàrdia Urbana Barcelona patrouille sans relâche dans les rues de la capitale catalane pour lutter contre le bruit. Le dispositif spécial est prévu pour durer jusqu’à dimanche prochain et n’est pas limité aux bars et discothèques. Les agents sont mandatés pour effectuer des contrôles à tous les niveaux : « bruits domestiques gênants, chants ou cris dans la rue, bruits d’animaux domestiques, désordre dans l’espace ou les établissements publics, représentations musicales non conformes aux horaires autorisés, manquements aux conditions d’insonorisation des lieux de divertissement nocturne, etc. ». L’objectif de cette initiative est de faire baisser le volume dans les rues et d’offrir du calme aux riverains qui se plaignent du tapage nocturne.

Les « bottelones » en question

Ces derniers sont nombreux à dénoncer les nuisances sonores, surtout en été, lorsque la ville est envahie par les touristes. Les rassemblements bruyants, appelés « bottelones », sont une tradition dans la cité catalane. Ils sont passibles d’une amende de 100 euros depuis l’an dernier, un tarif plus dissuasif que la peine précédente de 30 euros selon RFI. Les habitants sont également victimes de nuisances sonores quotidiennes, selon les résultats d’une enquête menée en juin

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr