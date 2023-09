Banque alimentaire Auvergne : la baisse des dons entraîne la réduction des distributions

La Banque Alimentaire d’Auvergne est confrontée à des difficultés financières. La baisse significative des dons ne leur permet plus de répondre aux besoins croissants des bénéficiaires. En effet, ces derniers sont de plus en plus nombreux à solliciter leur aide. Pour pallier à cette situation, l’association a dû s’adapter en optant pour un mode de distribution “contraint”. Ce dernier limite la quantité de denrées attribuée aux associations d’aide alimentaire partenaires. Cette méthode a été mise en place pour faire face à l’augmentation de demande, tout en réduisant les coûts d’exploitation. Cependant, la Banque Alimentaire d’Auvergne tire la sonnette d’alarme sur cette stratégie, craignant de ne pas pouvoir répondre aux besoins croissants des plus démunis. La situation est donc préoccupante pour l’association, qui se retrouve dans une impasse financière difficile à surmonter, malgré l’engagement et le dévouement de ses employés et bénévoles.

La Banque Alimentaire d’Auvergne en difficulté

La Banque Alimentaire d’Auvergne se trouve dans une situation difficile à cause de la baisse des dons et de l’augmentation des bénéficiaires. Le manque de denrées obligera le centre à limiter la quantité de denrées attribuées aux associations d’aide alimentaire. Ils ont donc instauré un mode de distribution « contraint » pour assurer que tous les centres bénéficient de denrées.

Les dons ont diminué

La Banque Alimentaire d’Auvergne collecte environ 2 800 tonnes de denrées dont 16 % sont achetées grâce à des fonds européens. Cependant, cette quantité est vouée à diminuer en raison de l’inflation. Les dons ont baissé de 10%, notamment en raison des promotions « dates courtes » proposées par les grandes surfaces.

Des distributions rationnées

Afin de pallier le manque de denrées, le centre a instauré un mode de distribution « contraint » qui limite la quantité de denrées attribuées aux associations d’aide alimentaire. Les Restos du Coeur ont également décidé de réduire la quantité de nourriture pour leurs prochaines distributions.

Des mesures prises pour récupérer plus de dons

Pour éviter les pénuries, la Banque Alimentaire a pris des mesures pour récupérer plus de nourriture, en achetant elle-même quelques produits. Ils ont également augmenté les échanges entre les Banques Alimentaires de la région pour fluidifier les échanges entre les différentes régions.

Une augmentation de la demande

Malgré les efforts du centre, de plus en plus de bénéficiaires font appel à des associations d’aide alimentaire. Cette augmentation devrait s’accentuer dans les prochaines semaines, ce qui compliquera encore plus la situation. Les bénévoles attendent avec impatience la collecte annuelle, qui intervient chaque année autour du 20 novembre, mais l’an dernier, la Banque Alimentaire a récolté 10% de dons en moins par rapport aux années précédentes.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA