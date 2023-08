Banderole énigmatique divise Saint-Malo

Le 16 juillet, la porte Saint-Vincent a été le théâtre d’une scène qui a rapidement fait le tour de la ville. Une banderole a été déployée sur l’arrête de la porte, arborant un message pour le moins clair : « stop au sur-tourisme ». Cette intervention a rapidement fait réagir les passants qui ont été nombreux à s’arrêter pour observer la banderole et échanger à son sujet. Les réactions ont été diverses, certains se sont montrés admiratifs du message porté par la banderole, alors que d’autres ont crié au scandale et ont rapidement contacté les autorités compétentes pour qu’elles fassent retirer la banderole. Cet événement n’est pas passé inaperçu et a alimenté les discussions pendant plusieurs jours dans les rues de la ville.

Une banderole énigmatique

Une banderole avec le message « Stop au sur-tourisme. Saint-Malo n’est pas Disney Malo » est apparue brièvement sur les remparts de Saint-Malo avant d’être retirée. Cette action a suscité des débats passionnés sur le sur-tourisme dans la ville, avec certains affirmant que le tourisme est nécessaire pour faire vivre les commerces alors que d’autres se préoccupent de l’afflux de visiteurs.

Des opinions partagées

Les opinions des commerçants et des habitants de Saint-Malo sont partagées concernant le sur-tourisme. Certains sont préoccupés par les difficultés de stationnement, de circulation et les prix élevés des logements tandis que d’autres estiment que le tourisme est essentiel pour l’économie de la ville. Les estimations pour l’été 2019 ont été de 1 million de visiteurs dans la ville et 1,5 million de visiteurs lors de la Route du Rhum 2022.

Le mystère de la banderole

La banderole n’a pas été signée, ce qui a suscité des spéculations quant à l’identité de l’auteur. Certains groupes, tels que Réveillons Saint-Malo, le collectif Saint-Malo j’y vis j’y reste et Dispac’h, ont nié être à l’origine de l’action. Les autorités de la ville ont appelé au calme et ont déclaré que des mesures seront prises pour gérer les flux de visiteurs et encourager des comportements respectueux.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA