Baladez-vous à l’île de Ré pour profiter du tourisme oxygénant.

Mardi 25 juillet, le 12/13 propose une excursion en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir la pointe ouest de l’île de Ré. Les estivants sont invités à profiter de la beauté des côtes et de la mer qui s’étendent à perte de vue. Le reportage met également en avant la production locale de confitures, pour le plus grand plaisir des gourmets. Et pour compléter ce tableau idyllique, le sel est lui aussi à l’honneur, symbole de l’industrie traditionnelle salicole de l’île. Une journée à la fois sucrée et salée en perspective !

Récolte du sel et phare des Baleines : une escapade unique sur l’Île de Ré

La tradition millénaire de la récolte du sel

Au large de la côte atlantique, l’Île de Ré est connue pour son histoire riche et son patrimoine exceptionnel. Parmi les traditions les plus emblématiques de l’île, la récolte du sel est sans aucun doute la plus ancienne. Conduite depuis des siècles par des sauniers expérimentés, cette activité est désormais perpétuée par Cyril Bellin, un jeune passionné qui a repris le flambeau il y a sept ans.

Dans le marais salant de Cyril, la récolte du sel se fait à la force des bras et à l’aide de quelques outils simples. Le saunier se déplace à pied dans les bassins, en suivant un processus méticuleux pour obtenir la meilleure qualité possible. « Ce marais, je l’ai remis en activité en 2016, après plus de 65 ans d’abandon », explique-t-il fièrement.

Pour comprendre l’importance de cette tradition sur l’île, il faut savoir que le sel a longtemps été utilisé comme monnaie d’échange et comme conservateur alimentaire. Aujourd’hui, il est considéré comme un produit de luxe, recherché par les chefs les plus exigeants. Si vous voulez découvrir les secrets de cette récolte ancestrale, rendez-vous sur l’île de Ré !

« Un dépaysement total » au phare des Baleines

Situé au point le plus à l’ouest de la Nouvelle-Aquitaine, le phare des Baleines est l’un des symboles les plus emblématiques de l’Île de Ré. Après une ascension de plus de 250 marches, vous aurez une vue imprenable sur l’océan Atlantique, à perte de vue. Au loin, vous pourrez même apercevoir l’Amérique du Nord, à plus de 4 000 kilomètres de là.

Géré aujourd’hui par les frères Courcaud, le phare est un lieu de visite incontournable si vous êtes de passage sur l’île. Philippe Courcaud, l’un des gestionnaires, estime que c’est un endroit unique qui dépayse totalement les visiteurs : « La vue, la mer, ces oiseaux qui viennent et qui se posent sur la plage, c’est agréable, c’est un dépaysement total ».

Si vous voulez vivre une expérience inoubliable sur l’Île de Ré, n’hésitez pas à grimper en haut du phare des Baleines. Vous ne serez pas déçu !

Détour gourmand aux Portes-en-Ré

Avant de quitter l’Île de Ré, ne manquez pas de vous arrêter aux Portes-en-Ré, un village authentique au charme indéniable. Ici, le temps semble s’être arrêté, entre les petites rues pavées, les maisons colorées et les jardins fleuris. Mais c’est surtout une étape gourmande qui vous attend dans ce village !

Bertand Héraudeau, confiturier passionné, y tient une boutique où il propose ses créations originales. Les confitures de Bertrand sont de véritables petits bijoux, qui allient des saveurs simples et authentiques à des textures inédites. Tous les ingrédients sont naturels et de qualité, et les recettes sont élaborées avec soin.

Chez Bertrand, laissez-vous tenter par des confitures surprenantes comme la pêche-vanille ou l’abricot-lavande. Vous pourrez également découvrir des spécialités salées comme les chutneys ou les moutardes, qui feront des merveilles dans vos plats les plus simples. Une étape gourmande à ne pas manquer sur l’Île de Ré !