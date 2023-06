Bac 2023 : 700 000 candidats, spécialités, 5€ par copie corrigée – Chiffres clés à retenir

Environ 720 000 élèves qui passent le baccalauréat sont en train de passer leurs dernières épreuves. Les résultats seront révélés le 4 juillet.

La dernière étape approche pour les 718 723 candidats au baccalauréat 2023. Mercredi 14 juin, les élèves de Terminale des filières générale et technologique bénéficieront de quatre heures pour passer l’épreuve de philosophie, avant le grand oral qui aura lieu entre le 19 et le 30 juin. Les étudiants de la voie professionnelle passeront pour leur part les épreuves de français et d’histoire-géographie le mardi 13 juin. Des centres d’examen ont été mis en place dans 108 pays.

Le cadet et le doyen ont 64 ans d’écart

Plus de la moitié des candidats au baccalauréat, soit 390 710, viennent de filières générales (+2,5% par rapport à 2022), 182 642 de filières professionnelles (-1,9%) et 145 371 de filières technologiques (+2,4%). De plus, 18 930 « candidats libres » tenteront également leur chance. La majorité des candidats ont entre 17 et 18 ans, mais certains sont plus jeunes, comme le plus jeune candidat, âgé de 12 ans et originaire de l’académie de Versailles, et le plus âgé, âgé de 76 ans et inscrit à l’académie de Bordeaux.

Par ailleurs, 547 146 élèves de Première (+0,8%) passeront l’épreuve anticipée de français le jeudi 15 juin. Pour toutes les épreuves dans les différentes filières, quelque 87 000 correcteurs seront mobilisés. Ils seront payés cinq euros bruts par copie ou 9,60 euros par heure pour les épreuves orales. Au total, 2,5 millions de copies seront numérisées et corrigées par les enseignants.

95 spécialités au total

Désormais, une attestation de langues vivantes (LV) sera décernée à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour la LV1 et la LV2. Elle certifie leur niveau en compréhension et expression, à l’oral comme à l’écrit. Selon Édouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire, l’objectif est que les élèves aient conscience de leur niveau à la fin de leur cursus et disposent d’un document officiel, attestant de leur niveau.

Pour le baccalauréat professionnel, quatre nouvelles spécialités ont été introduites, portant leur nombre total à 95. Par exemple, les bacs professionnels « technicien en prothèse dentaire » et « animation – enfance et personnes âgées » seront disponibles à partir de la rentrée 2023.

18% de la note finale

Pour la première fois, depuis la réforme du bac de 2019, le calendrier se déroule comme prévu initialement, après plusieurs années perturbées par la crise du Covid-19. Les épreuves de spécialité, qui représentent un tiers de la note finale, ont eu lieu en mars. Grâce au contrôle continu, de nombreux élèves des filières générales et technologiques ont déjà une idée de leur note finale. Ils devront cependant passer l’épreuve de philosophie et le grand oral, qui comptent ensemble pour 18% de la note finale.

Les résultats du baccalauréat seront affichés dans les lycées le 4 juillet, selon la tradition. Les candidats ayant obtenu une note entre 8 et 10 pourront passer les épreuves de rattrapage du 5 au 7 juillet.

91% de réussite

Le stress des examens doit être relativisé, car le taux de réussite au baccalauréat est supérieur à 90%. L’année dernière, il était de 91% toutes filières confondues (contre 95% en 2020 et 88% en 2019, et 85,7% dix ans auparavant, en 2011). Pour le bac général uniquement, le taux de réussite était de 96% en 2021 (contre 97,6% en 2020). Pour les filières technologiques, il était de 90,4% et de 82,2% pour les filières professionnelles. En 2021, 82,8% d’une classe d’âge était titulaire du bac (3,6 points de moins qu’en 2020), selon les chiffres du ministère.

Il convient de noter que lors du premier baccalauréat, créé par un décret du 17 mars 1808, la situation était bien différente. La première édition, composée d’épreuves uniquement orales, a eu lieu en 1809 et seuls 31 candidats ont obtenu le diplôme. Julie-Victoire Daubié est devenue la première femme bachelière en 1861, à l’âge de 37 ans.