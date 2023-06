« Avignon Off: Les compagnies théâtrales du Var s’apprêtent au succès festivalier ! »

Une dizaine de compagnies établies dans le département du Var prennent part à la 57ème édition du Festival Off d’Avignon, qui a lieu cette année entre le 7 et le 29 juillet 2023. Les préparatifs battent leur plein, et la phase finale des répétitions touche presque à son terme.

Surnommé « le plus grand théâtre du monde », le festival Off d’Avignon (7-29 juillet 2023) accueille près de 1500 représentations chaque jour pendant trois semaines. Cet événement attire des compagnies de théâtre de toutes les régions de France, venues présenter leurs créations au public mais surtout aux programmateurs potentiels.

Parmi les troupes varoises présentes cette année dans les divers théâtres de la Cité des Papes, on compte La Divine Usine et Le Cabinet de curiosités.

France 3 Provence-Alpes F. Fenouillet / F. Roche / E. Malet

Un enjeu financier et artistique majeur

A quelques semaines de l’ouverture du festival, les artistes et comédiens de la compagnie toulonnaise La Divine Usine peaufinent les derniers détails. Leur nouveau spectacle de marionnettes, intitulé Mademoiselle Océan, est destiné à séduire non seulement les spectateurs, mais aussi les programmateurs. Pour se démarquer, tout doit être impeccable. La précision et l’investissement en temps et en argent sont donc cruciaux. Comme l’explique Stéphanie Slimani, co-metteuse en scène : « Financièrement pour une compagnie, c’est un très gros budget. Il y a les coûts d’achat des créneaux des salles, l’hébergement est extrêmement cher, les repas, les transports, la communication, toute la création du spectacle en amont et bien sûr le salaire des comédiens ».

Spécialisée dans le théâtre jeune public, la compagnie La Divine Usine utilise des objets et personnages en papier pour raconter l’histoire de Mademoiselle Océan. Le récit suit la jeune Juliette, une enfant dont les parents se disputent souvent et ne se comprennent plus. Elle souhaiterait pouvoir les faire disparaître par moments et s’invente des histoires pour fuir la réalité.

Un marathon de 20 jours

Dans les locaux de sa compagnie située à La Garde, le comédien et metteur en scène Guillaume Cantillon répète son texte en solo. Il se produira au théâtre Transversal d’Avignon dans une pièce en un acte de Gwendoline Soublin, intitulée Mort le soleil. Ce spectacle, créé par la compagnie Le Cabinet de curiosités, aborde le sujet difficile et très contemporain des communautés masculinistes.

La préparation de l’acteur se fait dans le calme et la concentration : « Je travaille tout seul avant de retrouver toute mon équipe la semaine prochaine. Je fais du sport, j’essaie de bien dormir, je sais qu’Avignon c’est un marathon », confie-t-il. Son objectif ultime est de convaincre les diffuseurs de programmer son spectacle au-delà du festival d’Avignon, au cours de ce marathon de 20 jours.

Mort le soleil évoque le chemin d’un condamné prononçant son ultime Pater Noster. Incarcéré pendant trente ans, il fait surgir, au travers de son poème, les figures d’un adolescent et de son père quinquagénaire, fanatisés par un jeune masculiniste prônant une contre-révolution.

« Mademoiselle Océan » compagnie La Divine Usine – festival Off d’Avignon dans la salle ISLE 80 du 7 au 29 juillet 2023 à 10h30.

« Mort le soleil » compagnie Le cabinet de Curiosités – festival Off d’Avignon au théâtre Transversal du 7 au 25 juillet 2023 à 18h50.