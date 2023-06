Automobile : Popularité croissante des véhicules sans permis

Au cours de l’année 2022, on a observé une augmentation considérable des ventes de voitures sans permis. Ces automobiles attirent particulièrement les jeunes conducteurs, qui ont la possibilité de les conduire dès l’âge de 14 ans. Qu’est-ce qui justifie cet intérêt croissant ? Les journalistes du journal télévisé de 20 heures ont mené l’enquête.

Longtemps considérée comme démodée, la voiture sans permis attire désormais un public très jeune.

Dans un lycée d’Antibes (Alpes-Maritimes), on peut voir un grand nombre de ces véhicules stationnés sur le parking. La voiture sans permis est devenue un accessoire tendance, que l’on peut conduire dès l’âge de 14 ans. Carmen Gauthier-Herrero, qui en possède une depuis un an, ne la lâche plus. « Je m’en sers beaucoup l’été avec les amis. On va à la plage. […] On se sent libre », témoigne-t-elle.

Des modèles électriques

Les fabricants ont bien compris cet engouement et ciblent dans leur communication les jeunes de 14 à 18 ans, qui représentent près de 50% de leur clientèle. Les modèles ont beaucoup évolué. Dans une concession spécialisée, on trouve des voiturettes qui coûtent entre 10 000 et 20 000 euros et qui offrent toutes les options, y compris la climatisation. Les constructeurs doivent également répondre à une demande croissante de cette nouvelle clientèle : réduire leur empreinte carbone. C’est pourquoi, en mai dernier, le leader du secteur a lancé son premier modèle électrique, proposé à 17 000 euros. Concernant la sécurité, une formation de huit heures est obligatoire, mais le code de la route n’est pas requis.