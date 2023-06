Automobile : Flambée des prix pour les véhicules d’occasion

Au cours des trois dernières années, la diminution de la fabrication de véhicules neufs a entraîné une augmentation de plus de 40% des tarifs des voitures d’occasion. De ce fait, un nombre croissant de citoyens français se tournent vers des prêts bancaires pour couvrir les dépenses liées à ces acquisitions.

Les voitures d’occasion sont de plus en plus rares et les prix s’envolent. Est-ce que l’achat d’un véhicule d’occasion est devenu inabordable ? La pandémie de Covid-19 et la fermeture des usines de production automobile ont perturbé le marché. La diminution des véhicules neufs a entraîné une augmentation de la demande sur le marché de l’occasion, faisant grimper les prix. « Ce produit vaut 12 000 alors qu’avant ça valait 10 000. Tout est comme ça », constate Nicolas Landais, directeur de la concession Automoov.

Le marché de l’occasion en chemin vers la normalisation

Dans le parking de MBC Automobiles, dans la région parisienne, les voitures peinent à trouver un acquéreur. Pour Rémy Elbaz, gérant de l’établissement, l’inflation a diminué le budget des acheteurs de voitures : « Avant, on vendait deux voitures sur 10 à crédit, aujourd’hui entre trois et quatre ». De son côté, Flavien Neuvy, économiste et directeur de l’observatoire Cetelem, explique que « le marché du neuf est en train de se normaliser. (…) Il y a moins de problèmes d’approvisionnement en composants et semi-conducteurs, le marché d’occasion en profitera. Mais il faudra attendre 6 mois voire 1 an pour commencer à voir la normalisation sur le marché de l’occasion. » Les prix devraient donc continuer à être élevés pendant plusieurs mois.