Automobile : augmentation des prix des véhicules d’occasion

La sollicitation est intense sur le secteur du second marché. Un nombre croissant de citoyens français se tournent vers les emprunts pour réaliser leurs acquisitions.

Les véhicules d’occasion se font de plus en plus rares et leurs prix s’envolent. Est-ce que le marché de la seconde main est désormais hors de portée ? En raison du Covid et de la fermeture des usines automobiles, le marché a été perturbé. Face à une offre moindre de voitures neuves, la demande pour les véhicules d’occasion est très soutenue et les prix grimpent. « Ce produit coûte maintenant 12 000 euros alors qu’auparavant il en valait 10 000. Tout est comme ça », constate Nicolas Landais, responsable de la concession Automoov.

« Il y a moins de problèmes d’approvisionnement en composants et semi-conducteurs »

Dans le parking de MBC Automobiles en région parisienne, les voitures ont du mal à être vendues. Pour son gérant, Rémy Elbaz, l’inflation a réduit le budget des acheteurs : « Avant, on vendait deux voitures sur dix à crédit, aujourd’hui cela concerne entre trois et quatre véhicules ». Flavien Neuvy, économiste et directeur de l’observatoire Cetelem, déclare que « le marché du neuf est en train de se normaliser. (…) Il y a moins de problèmes d’approvisionnement en composants et semi-conducteurs, le marché d’occasion en tirera bénéfice. Cependant, il faudra patienter entre 6 mois et 1 an pour commencer à observer une normalisation sur le marché de l’occasion. » Les prix devraient donc rester élevés pendant plusieurs mois encore.