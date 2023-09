Aubin Hueber critique sévèrement les pertes de balles en Pro D2

Le rugby est un sport qui requiert une grande implication de la part des joueurs, mais aussi des entraîneurs et des managers. Aubin Hueber, manager de l’équipe de Grenoble, en sait quelque chose. Après la troisième journée de Pro D2, il a exprimé son mécontentement face à la prestation de ses joueurs lors du match contre Dax. Le manager estime que ses hommes ont manqué d’implication sur le terrain et n’ont pas su faire preuve de la rigueur et de l’intensité nécessaires pour remporter la victoire. Cette attitude décevante ne plaît pas à Aubin Hueber, qui espère voir une amélioration dans l’avenir. Pour lui, le rugby est un sport de combattants et il est indispensable que chaque membre de l’équipe se donne à 100% sur le terrain. Potentiel, talent et technique ne suffisent pas, il faut également de l’engagement et de la détermination pour atteindre ses objectifs. Le manager de Grenoble n’a donc pas hésité à exprimer son mécontentement suite à la prestation en demi-teinte de ses joueurs lors de ce match. Il espère que cette déception sera un déclic pour la suite de la saison et que ses joueurs sauront se montrer à la hauteur de ses attentes, en se donnant corps et âme sur le terrain.

Grenoble en difficulté en début de saison en Pro D2

Grenoble a connu un été mouvementé, avec une incertitude sur son évolution en Pro D2 et une pénalité de six points au classement. Malgré un nouveau staff, le club n’a remporté qu’une seule victoire en trois journées, avec une défaite à Colomiers et une autre à Dax ce vendredi soir. Le manager Aubin Hueber a exprimé son mécontentement sur le contenu du jeu dans une conférence de presse après la partie contre Dax.

Une contre-performance qui déplaît à Hueber

Grenoble a été la première équipe à perdre contre le promu dacquois cette saison. Aubin Hueber a déclaré que Dax était en difficulté interne, mais qu’il connaissait le contexte et que l’équipe était prête à imposer son rythme et ses intentions. Il a ajouté que les garçons devaient prendre conscience du travail à faire. Grenoble recevra Biarritz mercredi soir pour essayer de remonter au classement.

Hueber veut que les joueurs prennent conscience de leur travail à faire

Aubin Hueber a également insisté sur le fait que si les joueurs ne mettent pas les ingrédients sur le terrain de rugby, ils ne seront pas invités. Les Isérois doivent travailler dur pour remporter des victoires et quitter la dernière place du classement. La partie contre Biarritz sera une occasion pour eux de montrer un autre visage.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA