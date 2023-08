Attirez vos invités avec des amuse-bouches sains : les astuces d’une diététicienne

Lorsque l’été pointe le bout de son nez, on ne peut s’empêcher de penser aux apéros qui vont rythmer nos journées ensoleillées. Pourtant, une fois la rentrée arrivée, on doit souvent faire face aux conséquences de ces moments conviviaux. En effet, entre les alcools, les jus de fruits, les sodas et les snacks bourrés de gras, notre corps subit un mélange nocif pour notre santé. Heureusement, il existe des alternatives saines et rapides pour répondre à nos envies apéritives. Voici une recette facile à réaliser et bénéfique pour notre organisme.

Un apéritif sain pour cet été

L’été est la saison de l’apéritif. Cependant, les boissons alcoolisées et les en-cas gras et sucrés peuvent nuire à la santé. Pour résoudre ce dilemme, une recette d’apéritif sain et facile à préparer a été partagée par la micronutritionniste Astrid Romain.

Une recette facile et rapide

La recette de l’apéritif sain d’Astrid Romain est rapide et facile à réaliser. La préparation consiste en plusieurs assiettes à déguster :

un plateau de crudités

une assiette d’aubergines grillées

une assiette de tomates séchées

une assiette de toasts vitaminés

Un plateau gourmand à base de crudités

Pour préparer le plateau de crudités, il vous faudra des carottes, des poivrons et des concombres. Vous pouvez accompagner ce plateau d’une sauce à base de fromage blanc ou de sauce soja, de moutarde, de curry et de poivre. Pour réaliser cette sauce, il suffit de mélanger les ingrédients. Le plateau de crudités peut être servi en entrée ou en accompagnement.

Des assiettes gourmandes et réconfortantes

En plus du plateau de crudités, vous pouvez proposer des aubergines grillées, des toasts garnis de foie de morue et de sardines, ainsi qu’une assiette de tomates séchées. Les aubergines grillées sont préparées avec de l’huile d’olive et grillées au four pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés. Les toasts sont garnis d’un mélange de foie de morue et de sardines. Cette préparation est riche en vitamines D, E et en DHA, bénéfiques pour le cerveau. Les tomates séchées complètent l’assortiment.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

