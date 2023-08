Attirer les travailleuses avec la fabrication française de Sauve.

La ville de Sauve, située aux pieds des Cévennes, est renommée pour son artisanat de qualité en matière de confection française. Cependant, il semblerait bien que cette tradition vieille de plusieurs décennies soit menacée. Malgré la grande expertise de la région en fabrication de sous-vêtements, maintenir le savoir-faire nécessite de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée. Le hic, c’est que cette dernière se fait de plus en plus rare.

Fabrication française en danger à Sauve

Au pied des Cévennes, la ville de Sauve est connue pour être un haut lieu de la confection française. Eminence, entreprise de sous-vêtements dont le siège est à Aimargues, dans le Gard, doit trouver et former de futures couturières capables de perpétuer le made in France, pour préserver le savoir-faire de l’atelier de Sauve, l’un des derniers du genre en France. Cependant, les salaires proposés sont justes au-dessus du SMIC, et la formation pour devenir opératrice de confection de la bonneterie prend trois ans, rendant les candidats difficiles à trouver.

Il y a encore quelques années, quand on avait besoin d’embaucher 10 à 15 personnes par exemple, on recevait 45 réponses. Maintenant, il y en a trois fois moins. Pascal Dousset Responsable confection Eminence France

Un coût de fabrication élevé en France

Le coût de fabrication en France est plus élevé qu’à l’étranger, mais Eminence maintient encore 5% de sa production à Sauve. Pour préserver ce savoir-faire, Camille Roux, jeune opératrice de confection, a effectué deux ans d’apprentissage sur place et vient d’être embauchée. « J’avais envie de commencer par l’atelier. Je pense que c’est la base du métier, il faut passer par là. On apprend énormément la couture, c’est la base de beaucoup de choses. Si on ne sait pas coudre, ça va être compliqué d’évoluer » explique la jeune femme.

Une commande de 50 000 slips redonne de l’optimisme

Malgré les difficultés, une commande de 50 000 slips est actuellement en cours de production dans l’atelier cevenol. Cette commande géante a été lancée par Le Slip Français, qui travaille avec Eminence depuis 2016. Pour parvenir à monter cette opération de grande envergure, des articles à moitié prix ont été mis en vente en pré-commande.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA