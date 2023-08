Attention : ruée sur les granulés de bois ! Profitez du meilleur moment avant la flambée des prix !

Le meilleur moment pour acheter des granulés de bois : optimisez votre dépense énergétique

Achetez plutôt en hors saison d’hiver

Lorsqu’il s’agit d’acheter des granulés de bois, de nombreux particuliers attendent le début de l’automne pour effectuer leur achat. Cependant, il est important de savoir que les prix sont généralement plus bas hors saison d’hiver. En effet, de mars à mai, les prix sont au plus bas, car la demande l’est également. En été, de juin à août, les prix restent encore 10 à 20% moins chers qu’en hiver, ce qui permet de réaliser de belles économies grâce aux offres promotionnelles. De plus, la livraison est généralement rapide durant cette période, car la demande est faible. Ainsi, acheter vos granulés de bois en hors saison d’hiver est le meilleur moyen de réaliser des économies et de garantir une livraison rapide.

Les avantages d’acheter en début de saison

Acheter vos granulés de bois en début de saison présente de nombreux avantages. Tout d’abord, vous bénéficiez d’un meilleur choix de produits, ce qui vous permet de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Ensuite, vous pouvez profiter des promotions et du déstockage pour réaliser d’importantes économies. De plus, en achetant en début de saison, vous évitez les ruptures de stock et les délais de livraison liés à la forte demande hivernale. En somme, acheter vos granulés de bois en début de saison vous permet de bénéficier d’un service personnalisé et de garantir un chauffage économique et confortable tout au long de l’hiver.

Les facteurs influençant le prix des granulés de bois

Le prix des granulés de bois varie en fonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la saisonnalité et la demande jouent un rôle important. Pendant l’hiver, la demande est plus forte, ce qui entraîne une hausse des prix. En revanche, pendant les saisons chaudes, la demande diminue et les prix sont généralement plus bas. Il est donc préférable d’acheter vos granulés hors saison pour bénéficier d’une période plus avantageuse. De plus, les événements géopolitiques, tels que les conflits commerciaux ou les politiques environnementales, peuvent également impacter le coût des granulés de bois. Il est donc important de rester attentif à l’actualité pour anticiper ces fluctuations. Enfin, la qualité des granulés de bois influence également leur prix. Un granulé de haute qualité, certifié DINplus par exemple, sera généralement plus cher qu’un granulé moins performant.

Les types de granulés de bois et leur impact sur la combustion

Il existe différents types de granulés de bois sur le marché, et il est important de prendre en compte certains critères lors de votre achat. Le pouvoir calorifique, le rendement énergétique et la quantité de cendre produite sont autant d’éléments à considérer. Optez pour des granulés présentant un haut pouvoir calorifique, un bon rendement énergétique et un faible taux de cendre pour garantir une combustion optimale. De plus, les labels et certifications de qualité, tels que DINplus, ENplus ou NF Biomasse Solid, sont des gages de qualité et de respect des normes environnementales. Il est donc conseillé de rechercher des produits certifiés pour garantir une qualité constante.

En résumé, choisir le meilleur moment pour acheter des granulés de bois est crucial pour optimiser votre dépense énergétique. Acheter en hors saison d’hiver, en début de saison, et prendre en compte la saisonnalité, les événements géopolitiques et la qualité des granulés sont autant de conseils pratiques pour planifier vos achats et garantir la qualité de votre chauffage.