Attention ! Préfecture de Vaucluse renforce sécurité pour 14 juillet.

Dans le cadre des préparatifs du 14 juillet 2023, des dispositions ont été mises en place pour préserver l’intégrité des personnes et des biens et empêcher toute perturbation de l’ordre public. Des mesures préventives ont été adoptées pour assurer la sécurité maximale lors de cet événement important. Les forces de l’ordre ont été sensibilisées et mobilisées pour répondre efficacement à toute situation d’urgence et pour maintenir un environnement sûr et paisible pendant les festivités. En outre, des restrictions de circulation sont en place pour réguler le flot de personnes sur les lieux et éviter tout risque d’incidents. Ces mesures visent à garantir la sécurité de tous les participants et à faire de cette célébration un moment mémorable et joyeux.

Les mesures de sécurité prises pour le 14 juillet à Vaucluse

Le 14 juillet est un jour particulier en France, car marquant la fête nationale de la République. Les festivités sont à leur apogée un peu partout dans le pays et Vaucluse n’y fait pas exception. Cependant, cette année, la préfecture de Vaucluse a pris des dispositions de sécurité afin d’assurer le bon déroulement de l’événement.

Les mesures de sécurité mises en place

Les mesures de sécurité prises par la préfecture sont mises en place du jeudi 13 juillet à 19 heures jusqu’au lundi 17 juillet 2023 à 8 heures. Elles sont axées sur l’interdiction du port et du transport par des particuliers de certaines protections individuelles telles que les masques à gaz, les gants, les cagoules, les casques, les lunettes de piscine, les boucliers artisanaux, les objets dangereux comme les fourches, les bouteilles en verre et tout autre objet pouvant servir d’armes par destination.

En outre, la vente et le transport d’hydrocarbure au détail sous toutes ses formes, d’acide, d’alcool et de tous produits inflammables ou chimiques pour des raisons autres que les besoins professionnels sont également interdits. Les forces de l’ordre seront présentes en grand nombre pour veiller à la bonne application de ces mesures.

Les exclusions professionnelles

Ces mesures ne s’appliquent pas aux professionnels ayant une autorisation spécifique. En effet, les professionnels disposant d’une autorisation spécifique telle que les entreprises de transport ou les associations humanitaires peuvent être exemptées de ces mesures. Les personnes requérant des soins médicaux tels que l’utilisation de masques à gaz, d’acide, ou d’autres produits chimiques sont également exemptées de ces mesures.

Conclusion

En résumé, les mesures de sécurité mises en place par la préfecture de Vaucluse visent à protéger les biens et les personnes et à assurer une fête nationale en toute sécurité. Toutefois, il est important de noter que ces mesures n’ont pas été prises pour restreindre la participation des citoyens à l’événement, mais plutôt pour la rendre plus sûre. Les citoyens sont donc encouragés à profiter de la fête nationale dans un esprit de convivialité et de responsabilité.

source originale : actu.fr