Attention Lyon : Retour des températures caniculaires

Tout comme l’année dernière, la chaleur écrasante est de retour dans la ville de Lyon, avec des prévisions qui s’annoncent tout aussi étouffantes pour le week-end du 12 et 13 août. Les températures atteindront des sommets dépassant les 34°C, faisant de cet été un véritable enfer pour les habitants de la métropole. On pourra s’attendre à des journées interminables sous un soleil de plomb, avec peu de répit même la nuit. Les rues ne seront pas épargnées par cette chaleur étouffante et les citadins devront prendre des précautions pour éviter les coups de soleil et la déshydratation. Les parcs et les péniches amarrées sur les berges de la Saône deviendront les ultimes refuges pour ceux cherchant un peu de fraîcheur. En somme, ça sera un week-end éprouvant pour tous ceux qui ne sont pas fans de la chaleur, mais les chanceux qui ont la chance de se prélasser sur une plage de sable fin n’ont pas à s’inquiéter.

Un début de mois frais suivi par une canicule

Début août 2023, les températures à Lyon étaient en dessous des normales de saison, mais la météo n’a pas tardé à changer, amenant des températures au-dessus des normales de saison. Le week-end du 12 et 13 août 2023 sera caniculaire, avec des températures atteignant jusqu’à 36°C dans la ville et sa métropole. Une alerte orange canicule a été mise en place à partir de samedi midi

Prévisions pour le week-end

Vendredi 11 août, le soleil brillera avec des températures allant de 19°C à 34°C. Samedi 12 août, malgré quelques nuages, le soleil brillera avec des températures atteignant jusqu’à 36°C, devenant ainsi caniculaire.

Dimanche 13 août, le soleil sera dominant malgré quelques nuages, et les températures seront comprises entre 21°C et 36°C.

Poursuite de la vague de chaleur jusqu’à la fin du mois

Entre le 14 et le 17 août, le temps devrait être chaud et ensoleillé avec des températures entre 20°C et 34°C. Les températures pourraient rester élevées jusqu’au 20 août, laissant présager un mois d’août au-dessus de la moyenne saisonnière. Cette vague de chaleur confirme un été 2023 très chaud.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA