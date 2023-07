Attention aux orages : Fête de la Musique annulée dans le Sud-Ouest

Si vous avez envisagé de célébrer la fête de la musique à l’extérieur, assurez-vous d’être prévoyants ! Les villes de Bordeaux, Pau, Dax, Agen, Mont-de-Marsan et Périgueux prévoient une multitude de concerts. Cependant, la situation météorologique peut gâcher vos projets car plusieurs concerts sont modifiés voire annulés suite au risque des orages. Les départements de la Gironde et des Landes sont en alerte jaune, ainsi annoncé par Météo France. Les habitants de la Dordogne et du Lot-et-Garonne auront, quant à eux, à faire face à une alerte orange. Il est donc impératif de prendre les mesures nécessaires pour vous protéger et rester à l’abri des intempéries.

Fête de la musique : annulations et changements de programme à cause des risques d’orages

Pas de concert en plein air dans les Landes

À Mont-de-Marsan, les événements musicaux en extérieur sont annulés à l’exception du Truck Tour de café musique qui se déroulera dans les arènes. À Dax et à Capbreton, les concerts prévus en plein air sont également annulés.

Programme modifié à Bordeaux

De nombreuses animations de la fête de la musique sont maintenues à Bordeaux, malgré l’annulation de la soirée au Musée des arts décoratifs et de plusieurs concerts reggae prévus quai Deschamps (rive droite). Les concerts pop rock qui devaient avoir lieu à porte Cailhau et l’événement bandas programmé place du Parlement sont également annulés. Les communes de Cenon et Lesparre Médoc annoncent également des changements de programme ou des reports. En revanche, la fête de la musique à Blaye est annulée.

Annulations en série à Biarritz et Bayonne

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les programmes des concerts en plein air sont tous annulés à Bayonne. Quelques animations de rue sont maintenues si les conditions le permettent. À Biarritz, les concerts prévus sur le parvis sud de la grande plage, le port des pêcheurs et la place Saint-Charles sont également annulés. Il n’y aura pas non plus de déambulation dans le centre-ville. À Pau, les festivités sont annulées.

Vigilance orange en Dordogne et en Lot-et-Garonne

Les départements du Périgord et du Lot-et-Garonne sont en vigilance orange pour risque d’orage à compter de 21 heures. Météo France annonce des pluies, des fortes rafales de vent et des grêles. À Périgueux, la fête de la musique est annulée sur recommandation de la préfecture. La ville de Bergerac maintient de nombreuses animations, malgré quelques modifications à la marge. Le programme est détaillé en temps réel sur une carte interactive. À Agen, seuls les concerts en intérieur sont maintenus, le Karaoké des curés est déplacé à la salle paroissiale du Martrou. À Villeneuve-sur-Lot, les concerts sont maintenus avec quelques aménagements logistiques pour protéger les spectateurs des intempéries.

source originale : La Pause Info.fr