Attendez-vous à tout moment un effondrement mortel si vous passez sous les falaises de Bidart ! (79 caractères)

En été, les plages qui bordent la côte basque connaissent une affluence considérable. Dans la ville de Bidart, située à proximité de la célèbre Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques (64), les falaises sont omniprésentes et les affiches disséminées dans la ville préviennent des dangers d’éboulement. Bien que les messages d’avertissement soient clairs, il semblerait que certains visiteurs ne les prennent pas au sérieux. Face à cette situation préoccupante, la municipalité a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à travers la ville pour éduquer les locaux et les touristes sur les risques encourus en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Sensibilisation au danger des falaises à Bidart

En été, les plages du littoral basque sont très fréquentées, mais les falaises sont fragilisées par l’érosion marine et peuvent entraîner des risques d’éboulements. Malgré les nombreux panneaux avertissant des dangers à Bidart, certains vacanciers ne respectaient pas les interdictions et s’approchaient trop près des falaises. Suite à un nouvel effondrement de falaise en 2022, causant heureusement aucun blessé, la ville a lancé une campagne de sensibilisation pour sensibiliser les habitants et les visiteurs aux mesures de prévention.

Des avertissements qui ne sont pas respectés

Même avec des affiches et des consignes de sécurité, certains vacanciers ne respectent pas les distances de sécurité de 30 mètres établies avec les falaises. La ville de Bidart a pris un arrêté pour établir cette règle et une vidéo de prévention a été diffusée pour rappeler les consignes de sécurité. Malgré ces mesures, le maire craint l’accident et rappelle que la moindre faute d’inattention peut être fatale.

L’érosion marine et le recul du trait de côte

Le littoral basque subit une grande érosion marine et le trait de côte recule en moyenne de 50 cm par an à Bidart. Il est donc important de prendre conscience des risques liés aux falaises et de respecter les distances de sécurité pour éviter tout accident.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA