Attaque au couteau Annecy: un promeneur de 24 ans aide à faire fuir l’assaillant

Deux enregistrements vidéo exposent un individu essayant de s’intercaler entre un homme muni d’un couteau et une dame se promenant avec des nourrissons dans une poussette, avant de pourchasser l’agresseur sur un terrain engazonné.

Sur les réseaux sociaux, il est surnommé « l’homme au sac à dos ». Certains internautes demandent même qu’il reçoive la Légion d’honneur. Lorsqu’un homme armé d’un couteau a blessé six personnes, dont quatre jeunes enfants, le jeudi 8 juin à Annecy (Haute-Savoie), les vidéos de l’attaque partagées sur Internet montrent qu’un passant a particulièrement aidé à mettre l’agresseur en fuite. Ce dernier a été identifié comme étant Henri, un jeune homme de 24 ans qui effectue un tour de France des cathédrales.

Sur les images de l’attaque, on peut voir Henri intervenir lorsque l’agresseur se dirige vers une aire de jeux où se trouve une femme poussant un landau et criant à l’aide. Le jeune homme essaie de frapper l’agresseur avec son sac à dos et réussit à éviter un coup de couteau. Lorsque l’homme pénètre dans le square, Henri jette son sac pour tenter de l’atteindre, sans succès, puis le poursuit alors qu’il s’approche du landau. On l’entend crier « Aidez-moi à le maîtriser ! ». Il continue de suivre l’auteur de l’attaque lorsqu’il quitte le square pour se diriger vers une pelouse, où la police finira par l’interpeller.

« J’ai agi vraiment instinctivement, je n’ai pas réfléchi. Pour moi, c’était impensable de rester à ne rien faire », a déclaré Henri sur CNews, vendredi. « J’ai eu peur pour ma vie, mais j’ai surtout eu peur pour la vie des autres. (…) C’est quand le stress est retombé après l’action que là, on s’est rendu compte que ça aurait pu être très dangereux. »

« Merci pour tous vos messages de soutien ! Je pense particulièrement aux victimes et à leurs parents. J’espère qu’ils s’en sortiront », a écrit Henri jeudi soir sur son compte Instagram, « Le Chant des cathédrales ». Sur CNews, le jeune homme a établi un lien entre son geste, ce tour des cathédrales de France et sa foi catholique : « Quand j’ai agi au square, ce qui m’a poussé, c’est la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse », a-t-il assuré, convaincu qu’il n’était « pas là par hasard ». Son père, interrogé par France Télévisions, confirme qu’Henri lui a raconté « avoir poursuivi un fou furieux ». Il se dit « fier de son fils, resté fidèle à ses valeurs et à l’esprit scout ».

D’autres personnes ont également contribué à empêcher l’agresseur de faire plus de victimes. « J’étais avec mon professeur de mathématiques qui a été formidable parce qu’il a agi directement, il s’est interposé avec un autre monsieur qui tenait un sac », témoigne Eulalie, une lycéenne dont la classe se trouvait au Pâquier lors de l’attaque. Un adjoint au maire d’Annecy, cité par RMC, a félicité ces adolescents pour leur attitude. D’après le maire d’Annecy, deux agents municipaux ont également tenté de s’interposer lors de l’attaque.

Jeudi et vendredi, les comptes Instagram, TikTok et Facebook sur lesquels Henri raconte son tour de France des cathédrales étaient submergés de messages de félicitations, et son attitude a été saluée par de nombreuses personnalités sur Twitter.