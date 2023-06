Attaque au couteau Annecy: Marilyn, assistante maternelle, secourt 2 jeunes victimes

L’intervention de la procureure de la République d’Annecy a apporté un certain soulagement : la vie des victimes de l’agression n’est plus en danger. Marilyn, une auxiliaire parentale et membre réserviste de la gendarmerie, a été parmi les premières personnes à réagir face à la situation.

Pour la première fois le samedi 10 juin, Marilyn retourne sur les lieux du drame et peine à contenir son émotion. Si cette assistante maternelle n’avait pas été présente, deux enfants n’auraient pas survécu à l’attaque au couteau dont ils ont été victimes le jeudi 8 juin. En arrivant sur place à vélo, elle aperçoit un petit garçon et sa cousine de deux ans venant tout juste d’être poignardés. Elle raconte : « Je comprends que ce sont eux qui ont été touchés car il y a beaucoup de sang. Un monsieur est penché sur la petite, je lui dis : ‘On les met à terre, s’il y a un quelconque signe vital qui se dégrade, il faut masser' ».

Un rassemblement en soutien aux victimes

Plus loin, deux autres enfants et deux adultes sont blessés, mais la réserviste de la gendarmerie garde son calme et reste avec le petit garçon touché au thorax et à l’abdomen. « Je ne connaissais pas l’issue, je ne voulais pas qu’il soit seul et je voulais qu’il entende des mots très rassurants et encourageants », confie-t-elle. Le soir du samedi 10 juin, les quatre enfants et les deux adultes sont hors de danger. Le dimanche 11 juin, un rassemblement aura lieu à 11 heures sur les lieux du drame pour soutenir les victimes et leurs proches.