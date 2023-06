Attaque au couteau Annecy: assaillant « n’aurait pas dû être en France », selon Éric Ciotti (LR)

Éric Ciotti, qui est à la tête du parti Les Républicains ainsi que député représentant les Alpes-Maritimes, a participé à l’émission « 4 Vérités » sur France 2, le vendredi 9 juin.

Lors d’une attaque au couteau à Annecy, en Haute-Savoie, quatre enfants et deux adultes ont été blessés le jeudi 8 juin. Le vendredi matin 9 juin, le pronostic vital de deux d’entre eux n’a pas été levé. Éric Ciotti, président des Républicains et député des Alpes-Maritimes, a réagi en déclarant que cette abomination est inédite en France et que toucher un enfant, c’est toucher à ce que l’on a de plus précieux, c’est frapper l’innocence et c’est insupportable et incompréhensible.

« Une gestion catastrophique de l’asile en Europe à l’heure actuelle »

Certains à droite, en particulier au Rassemblement national, voient un lien entre ce drame et l’immigration en France. Éric Ciotti estime que derrière cette affaire se cache un chaos migratoire qui bouleverse l’Europe et frappe la France, avec une immigration devenue totalement incontrôlée et ayant un lien direct avec l’augmentation de la violence et de la délinquance.

L’homme suspecté de l’attaque était en situation régulière, demandeur d’asile. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède mais s’était vu refuser ce même statut en France. Selon Éric Ciotti, il n’aurait pas dû être en France. Le statut de réfugié dont il a bénéficié en Suède ne l’autorisait pas à rester aussi longtemps dans notre pays. Cela montre qu’il y a actuellement une gestion catastrophique de l’asile en Europe. Le président des Républicains ajoute qu’il faut changer les règles françaises et ne plus se soumettre à des règles imposées et inadaptées, comme le prévoit leur proposition de loi constitutionnelle.