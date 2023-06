Attaque au couteau à Annecy : vive émotion dans toute la ville

Le dimanche 11 juin, au cours de la matinée, à Annecy, en Haute-Savoie, plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour manifester leur soutien envers les victimes de l’agression au couteau qui s’est produite trois jours auparavant.

La douce mélodie d’une chanson et la simplicité d’un hommage ont été au rendez-vous à Annecy (Haute-Savoie) le dimanche 11 juin. Les habitants se sont rassemblés pour témoigner leur soutien aux victimes et à leurs familles. Les pensées de tous se sont dirigées vers les quatre jeunes enfants blessés et toujours hospitalisés. « Enio, 2 ans, Alba, 2 ans, Ettie, 3 ans, Peter, 22 mois », a dénombré François Astorg, le maire de la ville.

Des témoins encore sous le choc

Un hommage a également été rendu à ceux qui sont intervenus lors de l’agression, comme Lilian Treypaz. Ce jeune homme, loueur de pédalos, a tenté de repousser l’agresseur et il en reste profondément marqué. « Pour l’instant, j’ai l’impression que mon cerveau essaie de me protéger un peu et je tente de surmonter cela », confie-t-il. Dans le petit parc, les fleurs et les témoignages de soutien ne cessent de s’accumuler. Ce dimanche, on commence petit à petit à voir les enfants jouer à nouveau sur les toboggans.