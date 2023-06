Attaque au couteau à Annecy: un homme poignarde un bébé dans un landau près du lac

Le dernier rapport de la préfecture indique que six personnes ont été blessées, dont quatre très jeunes enfants. L’agresseur, un homme syrien réfugié de 32 ans, a été appréhendé par les forces de l’ordre peu de temps après l’incident.

L’attaque au couteau s’est produite jeudi 8 juin vers 9h30 près du jardin de l’Europe, sur les rives du lac d’Annecy (Haute-Savoie). Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un homme armé d’un couteau semant la terreur au milieu d’une aire de jeux pour enfants. Une jeune femme qui a assisté à l’attaque témoigne : « On jouait tranquillement et puis il y a quelqu’un qui est arrivé en criant. Au début, on a cru qu’il jouait. Mais en fait, il a sauté la barrière du parc et a poignardé une petite fille, puis un bébé dans une poussette. »

Les images filmées par un témoin montrent l’agresseur sautant une rambarde et criant en anglais, « Au nom de Jésus-Christ ! » avant d’attaquer des enfants avec son couteau. L’homme est vêtu d’un short noir et a un foulard bleu noué sur la tête. Il se déplace entre l’aire de jeux et la promenade où des personnes font du jogging. Des témoins ont décrit la scène comme « irréelle » et ont indiqué que l’agresseur ciblait les bébés.

L’agresseur a ensuite tenté de s’enfuir de l’aire de jeux, mais a été pris en chasse par un homme qui a essayé de se protéger avec un sac à dos. D’autres passants ont également tenté de l’interpeller. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont réussi à maîtriser l’agresseur après lui avoir tiré dessus.

Un total de six personnes, dont quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans, ont été blessées lors de l’attaque. Un homme a également été touché par un tir lors de l’intervention des forces de l’ordre. Les enfants sont dans un état d’urgence absolue, selon la procureure de la République d’Annecy, Line Bonnet.