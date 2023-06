Attaque au couteau à Annecy : Priorité aux enfants, déclare le président du Conseil départemental de Haute-Savoie

Suite à l’agression à l’arme blanche survenue à Annecy jeudi dernier, le dirigeant du département de Haute-Savoie affiche un optimisme quant à la condition des personnes blessées.

« La priorité, c’est de penser aux enfants », déclare Martial Saddier, président du Conseil départemental de Haute-Savoie, ce vendredi sur franceinfo après l’attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre enfants à Annecy, jeudi. « Nous sommes tous confrontés à l’horreur, on ne trouve pas les mots pour décrire ce qui s’est passé », ajoute l’élu.

Martial Saddier a eu l’occasion de parler avec le président de la République, après la visite de ce dernier aux familles des victimes au CHU de Grenoble. Emmanuel Macron « semble dire que, s’il faut rester très prudent, les nouvelles vont dans la bonne direction », confie le haut-savoyard. Il salue également « la discrétion et le respect et la pensée pour les victimes » des différents élus et responsables locaux, et l’union de ces derniers face à « l’horreur d’un tel acte ». Il appelle également tout le monde à « donner de l’énergie par nos pensées » aux victimes, « et notamment à l’adulte et à l’enfant qui sont encore en urgence absolue ».

« Je me suis tourné vers l’espoir », dit-il enfin, en évoquant le maintien du Festival international du film d’animation, qui débutera ce dimanche à Annecy. L’événement sera toutefois légèrement modifié, explique l’élu, puisque ce dimanche sera « transformé en un moment de recueillement ». Un rassemblement sans déambulation est notamment prévu à 11h, en soutien aux victimes et à leurs proches, a annoncé la Ville d’Annecy, plus tôt ce vendredi.