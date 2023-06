Attaque au couteau à Annecy: Préfet de Haute-Savoie appelle à éviter la psychose

Le représentant administratif demande « de ne pas faire de récupération politique ni de généralisation » suite à l’agression au couteau qui a eu lieu à Annecy jeudi.

« Je pense qu’il faut éviter toute idée de psychose », a déclaré vendredi 9 juin le préfet de Haute-Savoie. Invité sur France Bleu Pays de Savoie, Yves Le Breton a rappelé que l’auteur de l’attaque au couteau, jeudi dans une aire de jeu pour enfants à Annecy, « était seul » et qu’il était interrogé au commissariat dans le cadre d’une procédure de droit commun.

Le représentant de l’État a exprimé le souhait que « la vie puisse reprendre le plus rapidement possible sur son rythme normal dans une ville accueillante et touristique ». Yves Le Breton a promis un accompagnement tout au long des semaines à venir et a assuré que « les forces de police nationale et de gendarmerie sont extrêmement mobilisées pour la sécurité de leurs concitoyens ».

La visite du président « témoigne de la plus grande compassion de l’État »

Le préfet Le Breton a confirmé que les quatre enfants blessés dans cette attaque au couteau sont toujours dans un état grave. Trois sont hospitalisés à Grenoble et un à Genève. Les jeunes victimes sont deux filles et deux garçons, âgés de 22 mois à 3 ans. Deux adultes ont également été blessés. Un homme de 70 ans est toujours pris en charge au centre hospitalier Annecy Genevois. Le second, plus légèrement touché, « a pu rentrer chez lui hier [jeudi] soir », a indiqué Yves Le Breton.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont rendus vendredi à Annecy. « La venue du président de la République, après celles de la Première ministre et du ministre de l’Intérieur, témoigne de la plus grande compassion de l’État pour cet événement dramatique », a salué le préfet de Haute-Savoie.

« Je crois que le Président aura à cœur de saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé à la prise en charge des victimes et qui ont géré cet événement dramatique », a déclaré Yves Le Breton, préfet de Haute-Savoie, à France Bleu Pays de Savoie.

Le suspect n’a pas été auditionné par les enquêteurs. L’homme n’a pas pu être extrait de sa cellule en raison d’un trop grand état d’agitation, a appris franceinfo, de sources proches de l’enquête. Une nouvelle consultation médicale et psychiatrique est prévue vendredi matin comme le veut la procédure.

Il faut « éviter toute récupération et tout amalgame »

Ce ressortissant syrien de 31 ans vivait à Annecy depuis plusieurs mois, de manière régulière puisqu’il a obtenu le statut de réfugié en Suède il y a une dizaine d’année. Il avait déposé une demande d’asile en France en novembre 2022 mais il a été débouté. Cette décision lui a été notifiée le 4 juin, soit quatre jours avant l’attaque, a appris France Inter de source proche du dossier. « L’auteur s’est vu refuser l’asile en France parce qu’il disposait déjà d’un régime de protection ailleurs », a expliqué le préfet. Il a appelé « à éviter toute récupération, tout amalgame ».

« Il faut s’interroger avant tout sur les motivations d’un tel acte qui de mon point de vue et ça n’engage que moi sont à avant tout à chercher dans la folie humaine », a déclaré Yves Le Breton, préfet de Haute-Savoie, à France Bleu Pays de Savoie.

Le préfet de Haute-Savoie estime par ailleurs que dans de telles circonstances, « le moment n’est jamais à la récupération ». Malgré une interdiction préfectorale, une cinquantaine de militants d’ultradroite se sont rassemblés à Annecy jeudi soir près de l’aire de jeu du Pâquier, où s’est déroulée l’attaque au couteau. Ils répondaient à l’appel passé par plusieurs mouvements d’extrême droite sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #francocide, selon le terme inventé par Éric Zemmour. Le préfet Yves Le Breton n’a pas fait état d’interpellation mais « il y a eu des dispersions ». Il a salué le travail des forces de l’ordre : « Ce rassemblement que je pourrais qualifier d’indécent, n’a pas pu se tenir dans les conditions prévues par les organisateurs. »