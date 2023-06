Attaque au couteau à Annecy: Olivier Véran dénonce « jeu malsain » de LR, RN en temps de choc

Le représentant officiel du gouvernement déplore « la controverse que quelques-uns ont tenté de lancer » suite à l’agression au couteau survenue à Annecy jeudi.

Le lendemain de l’attentat à l’arme blanche qui a fait six blessés, dont quatre enfants, à Annecy (Haute-Savoie), le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dénonce vendredi 9 juin le « jeu malsain » de la droite et de l’extrême droite « au moment où l’émotion et le choc sont encore présents ». Il reconnaît qu’il y a « des questions légitimes », alors que Les Républicains et le Rassemblement national établissent un lien entre l’immigration et cette attaque, mais il estime que « ce n’est pas le moment » de les poser.

« Je considère qu’il y a un temps de l’émotion, puis un temps de l’enquête et des explications. Après, viendra le temps politique s’il y a un temps politique qui doit venir », a déclaré Olivier Véran à Franceinfo.

Olivier Véran condamne « la polémique que certains ont essayé d’initier ». « Il y a des gamins qui sont encore au bloc opératoire », rappelle-t-il en précisant que, selon ses informations « pas stabilisées », « il y aurait encore deux enfants considérés en urgence absolue ».

« Il faudra de la transparence »

« Nous cherchons tous des réponses et elles devront être données le moment venu », poursuit le porte-parole du gouvernement. L’individu interpellé après l’attaque est toujours en garde à vue et doit subir un examen psychiatrique vendredi matin. « Il doit être interrogé par les forces de l’ordre et la justice dans un fonctionnement républicain pour comprendre les choses », explique Olivier Véran. « Des enquêteurs sont également en train de faire leur travail à travers l’Europe pour tenter de comprendre le parcours de cet individu. Il faudra de la transparence, mais une fois qu’on aura effectué ce travail préliminaire. »

Dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement a voulu prendre des précautions avant d’évoquer le projet de loi sur l’immigration. « On a besoin de légiférer sur la question de l’immigration et de l’intégration, mais je dissocie volontairement cela de ce qui s’est passé hier. » Il réaffirme toutefois la « nécessité de réformer le droit », y compris au niveau européen, après qu' »une décision européenne importante » a été prise jeudi « pour mieux harmoniser la répartition de ceux qui arrivent dans l’Union européenne » : « Sur notre projet, je le redis, ce que nous visons, c’est d’expulser les personnes qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français, de répondre plus rapidement à tous ceux qui demandent l’asile mais qui n’ont pas vocation à l’obtenir, et de permettre à ceux qui ont vocation à rester de pouvoir travailler plus vite, surtout dans des métiers en tension. »